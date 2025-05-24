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    5G智慧學習成果交流 嘉義縣南新國小展現創新亮點

    嘉義縣各校數位學習教學團隊參加5G智慧學習學校期末成果交流會。（南新國小提供）

    嘉義縣各校數位學習教學團隊參加5G智慧學習學校期末成果交流會。（南新國小提供）

    2025/05/24 17:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕「114年教育部精進數位學習輔導計畫」5G智慧學習學校期末成果交流會今在高雄科學工藝博物館舉行，嘉義縣南新國小長期推動數位學習，與義竹國中都是嘉義縣智慧學習標竿學校，今天展現出數位學習成果與實踐經驗，教師透過因材網、PaGamO、Padlet、Canva、Hi-Teach、Loilonote等數位學習平台與教學軟體，將課堂教學與科技應用結合，讓學生在學習過程中更具參與感。

    南新國小校長莊政道說，今天與老師參加成果交流會，22所學校簡報分享，43所學校以海報展示數位學習成果；學校24位教師投入計畫，提出12件PBL（專題導向學習）為核心的教案，讓學生在真實問題的解決過程中，發展批判性思維、創意思考與團隊合作能力。

    莊政道說，學校通過計畫如科技輔助自主學習、THSD、及5G智慧學習標竿學校等計畫，並向嘉義縣數位辦公室借用部分載具，實現全校「生生有平板載具，班班有充電車」的數位學習環境，學校葉淑茹老師為智慧教學的專業講師，多次受邀至其他學校進行教學經驗的傳授，帶動更多學校投入數位教學。

    成果交流會南新國小在PBL課程的創新實踐，結合領域課程、校訂課程和議題進行教學設計，計畫班級透過前後測成績比較，顯示出數位學習對學生學習成效的提升有顯著相關；嘉義縣中埔國小等校以海報展示數位學習成果，內容涵蓋教學創新、資源整合與學生學習成效等多個面向。

    南新國小校長莊政道說明學校推動數位學習成果。（南新國小提供）

    南新國小校長莊政道說明學校推動數位學習成果。（南新國小提供）

    5G智慧學習學校期末成果交流會在高雄科學工藝博物館舉行。（南新國小提供）

    5G智慧學習學校期末成果交流會在高雄科學工藝博物館舉行。（南新國小提供）

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