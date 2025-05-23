05/23 各報重點新聞一覽

國防部長顧立雄接受本報專訪強調，我國務必展現強烈自我防衛決心，讓中國認知進犯台灣所付出「成本」遠高於「利益」。（記者張嘉明攝）

2025/05/23 06:32

自由時報

因應中共步步進逼 顧立雄：國軍2027年達到高戰備目標

中國對台軍事壓力升高，美軍印太司令帕帕羅等一再示警，中共二○二七年恐完備犯台能力。面對台海風險升高，國防部長顧立雄接受本報專訪表示，他要求國軍官兵、聯參體系要有「急迫感」，加快訓練或裝備獲得進度，在二○二七年達到「高戰備」的實質戰備目標與心理狀態。

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打詐專法首例 開罰臉書百萬 兩案廣告出資者、刊播者不明 各罰50萬

俗稱打詐專法的《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta（臉書）、Google等平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。由於Meta有兩案廣告出資者、刊播者不明，數位發展部昨首次援引該法，對Meta開罰共一百萬元，若屆期未改正還可按次處罰。

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1700噸廢棄物 非法埋自家工廠 環檢警找到施工日誌照片 拘提10人

為省清潔費，桃園市六和化工貿易集團竟將多達一七○○噸的有害廢棄物自埋腳下，填入廠房地基，桃園地檢署檢察官賴瀅羽組織環、檢、警專案小組，歷時一年多追查，搜查時猜對電腦密碼，找到施工日誌照片，取得業者非法鐵證，扣押犯罪所得二一九八萬元，拘提十人到案，查扣公司帳戶內一○六八萬元，其中張男收押禁見。

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聯合報

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

我國本周邁入非核家園後，夜間火力發電占比常態性飆破九成，高雄興達電廠備用的三、四號燃煤機組緊急上線救火，「中電南送」情況也持續出現，高雄民代質疑空汙加劇，台中市府則擔心中火夜間發電量上升。

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川普在想啥？他當著南非總統的面 控當地白人遭滅絕

美國總統川普廿一日在白宮和南非總統拉瑪佛沙會面時，當場播放準備好的影片，指控南非白人正遭殺害，且他們的土地正遭掠奪。

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中國時報

燒煤救供電 盧秀燕行政院會舌戰中央

台灣自5月18日起進入非核家園，台中火力發電廠發電量卻遽增50％，台中市長盧秀燕22日北上出席行政院會，拿出中火5根大煙囪排煙的照片，她說近期發現中火9部燃煤機組全面啟用、火力全開，並質問經濟部列席官員，全台多處電廠已增加多座燃氣機組，為何電量不夠要先開重汙染的燃煤機組？呼籲中央面對地方民眾訴求，審慎調度，避免空汙惡化，以市民健康換取供電穩定。

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主權基金 擬有償撥用外匯存底

賴清德總統宣示成立主權基金，但央行反對無償撥用外匯存底。國發會副主委高仙桂22日指出，台灣沒有石油等自然資源，未來基金財源主要是「外匯存底」或「財政盈餘」。央行反對無償撥用，但依照國外經驗，可以有償方式使用外匯存底。立法院經委會22日處理經濟部及國發會預算解凍案，經濟部長郭智輝與高仙桂列席備詢，但立委的質詢以主權基金為重點。

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數發部首次援引打詐專法，對Meta的臉書2案各開罰50萬元。（路透社資料照）

張姓男子涉嫌指示營造商新建廠房時將廢棄物回填地下停車場下筏式基礎。（桃園地檢署提供）

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