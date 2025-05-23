1700噸廢棄物 非法埋自家工廠 環檢警找到施工日誌照片 拘提10人

張姓男子涉嫌指示營造商新建廠房時將廢棄物回填地下停車場下筏式基礎。（桃園地檢署提供）

2025/05/23 05:30

〔記者吳柏軒、周敏鴻／綜合報導〕為省清潔費，桃園市六和化工貿易集團竟將多達一七○○噸的有害廢棄物自埋腳下，填入廠房地基，桃園地檢署檢察官賴瀅羽組織環、檢、警專案小組，歷時一年多追查，搜查時猜對電腦密碼，找到施工日誌照片，取得業者非法鐵證，扣押犯罪所得二一九八萬元，拘提十人到案，查扣公司帳戶內一○六八萬元，其中張男收押禁見。

賴瀅羽表示，前年獲報有工廠將大量化工廢棄物與建材等就地掩埋，廠址鄰近石門大圳，擔憂污染水土，啟動調查，因掩埋地在該廠底下、掩埋時間最早在八年前，增加蒐證難度，歷經一年多蒐證、三次聲請搜索票，今年三月十二日正式搜索查獲。

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工廠重建 筏式地基填入廢棄物

專案小組追查1年多 取得鐵證

賴瀅羽說，可能平時有多做善事，搜查當天查到業者電腦並猜中密碼，再找出工廠重建的施工日誌，完整記錄廠方筏式地基中填入有害廢棄物的太空包，也現場開挖確認違法事實。

桃園地檢署昨依違反廢棄物清理法等，將涉案化工公司董事兼副總經理張男等十三人提起公訴，求處張男有期徒刑二年六月。

環境部環管署指出，六和化工非法掩埋廢棄物若要委託清除，費用超過二千萬，除上千噸廢棄物就地掩埋，還有八十多噸露天存放，廢棄物種類包含水泥建材、樹脂塗料、泡棉、廢液、高風險有機溶劑、實驗室廢料等。

法務部主任秘書余麗貞表示，上千噸有害廢棄物已挖出，桃市環局將責令六和化工提報廢棄物處置計畫書，負責清理。

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