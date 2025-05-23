因應中共步步進逼 顧立雄：國軍2027年達到高戰備目標

國防部長顧立雄接受本報專訪強調，我國務必展現強烈自我防衛決心，讓中國認知進犯台灣所付出「成本」遠高於「利益」。（記者張嘉明攝）

2025/05/23 05:30

〔記者涂鉅旻、方瑋立、吳哲宇／台北報導〕中國對台軍事壓力升高，美軍印太司令帕帕羅等一再示警，中共二○二七年恐完備犯台能力。面對台海風險升高，國防部長顧立雄接受本報專訪表示，他要求國軍官兵、聯參體系要有「急迫感」，加快訓練或裝備獲得進度，在二○二七年達到「高戰備」的實質戰備目標與心理狀態。

顧立雄強調，我國務必展現強烈自我防衛決心，讓中國認知進犯台灣所需付出的「成本」遠高於「利益」。

請繼續往下閱讀...

須展現強烈自我防衛決心

讓中國認清犯台代價極高

他指出，國防部結合國安環境變化因素前瞻預判，從二○二八年、二○三○年等中、長程戰略規劃，著重於建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力、灰色地帶行動應處等「四大建軍」面向。位處海島環境的台灣，須擁有穩定庫儲機制，預存關鍵戰備物資，應對中共多批次火力打擊甚至持久戰。

被問到如何看待已交戰三年多的烏俄戰事，顧認為，若中國對台動武也要耗時三年，其能否承受全球嚴厲經濟制裁、供應鏈中斷、資本外逃、市場信心崩潰等後果？他說，我們要讓中國「每天醒來都不會覺得是（犯台）好日子」，清楚認知進犯台灣就得付出極高代價，才能讓其行動時間點不斷向後延，也是「備戰才能避戰」真正意義。

面對中國擴大滲透威脅，顧表示，「保密防諜」愈趨重要。不過，面對中國認知戰「組合拳」，應由國安會統合各部會共同應對。國防部也擬配合推動例如「陸海空軍軍官士官服役條例」等修法，就危害國安情節重大、未判決定讞者，得依法暫停退撫金發放，發揮嚇阻效應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法