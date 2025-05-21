彰化花壇5/25深夜停電6小時施工 挨轟是要熱死誰？

台電彰化區營業處將於5月25日凌晨零點起施工，預計停電6小時。（資料照）

2025/05/21 23:07

〔記者湯世名／彰化報導〕台電彰化區營業處25日凌晨零點起，將在花壇鄉進行供電設備拆除併辦線路強化改善工程，施工時間到清晨6點，時間長達6小時，停電戶數914戶；由於近來高溫炎熱，公告貼出立即引起鄉民不滿，有鄉民砲轟大家晚上不要睡覺了會熱死。台電彰化區營業處表示，會全力提前完工，提早復電。

台電預計這次的停電戶數約914戶，影響範圍約為花壇鄉中山路一段218號~249號，中竹巷、金城街、金福街、金墩街等區域。

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花壇鄉民指出，他們接獲的通知，是金墩村金福街將在25日凌晨零點起至清晨6點停電，這個時間點正是大家吹冷氣睡覺的時間，這個停電施工，是要讓他們整晚不要睡的意思嗎？為什麼不早上怎麽是晚上？為何不冬天施工而要選擇在燜熱的夏天？

也有鄉親提供方法說，如果怕熱，就冷氣提早先開，開涼一點，然後記得要設定時，讓冷氣在12點前自動關閉，這樣房間冷度還可以撐一陣子，凌晨4-5點就會比較涼一點。

台電彰化區營業處表示，這次工作內容為供電設備拆除併辦線路強化改善工程，工程範圍涵蓋金墩街銜接中山路路口，他們考量該處白天車流量較多，若安排白天停電，大型電力工程車在現場施工，恐造成車流擁擠，用路人危險，另外為顧及鄰近工廠運作及部分營業用電，因此安排凌晨影響較少的時段作業。

彰化營業處指出，該工程造成當地居民不便，他們也感同身受，為免停電時間過長，將在當日凌晨作業前，於晚上10~12點間就提前至現場做相關施工前置準備，督促承攬商優先施作關鍵影響復電時程的高壓主幹線，全力以赴提前完工，提早復電。

台電彰化區營業處25日施工預計停電6小時，鄉親不滿稱沒冷氣吹不用睡覺了。（翻攝臉書花壇人俱樂部）

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