世壯運又出包！看板驚見「四邊包繩不打洞」謎語 答案揭曉網全笑了

有網友發現，世壯運大型形象看板直接印出「四邊包繩不打洞」，讓人看了一頭霧水。（擷取自Threads）

2025/05/16 18:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運明（17日）正式登場，近日卻頻頻出包。先是宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIPEII」；又傳出志工證姓名被直譯，引發網友譏嘲；現又有網友發現，大型形象看板直接印出「四邊包繩不打洞」，讓人看了一頭霧水，經查發現是留言給廠商的製作方式。而這個金句也成為調侃雙北市政府的笑話，近日在社群平台廣為流傳。

近日在Threads、臉書、PTT上，都有網友貼出一張雙北世壯運大型形象看板的照片，只見在看板中央出現一行「四邊包繩-不打洞）」的字樣，讓網友看了一頭霧水，質疑這是甚麼奇特的宣傳標語嗎？直到查詢、討論後，才有網友指出，那應該是留給施工方的備註，不知道當初出了甚麼差錯，才會直接印在看板上。

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而這句「四邊包繩不打洞」近日已經在社群平台上成為「哏」，甚至迷因。網友紛紛調侃「整個脆上面都是，我已經笑了一整天，感謝蔣市府團隊提供這麼有趣的笑料」、「我發現我開始跟不上脆上的迷因了」、「比賽時對選手說出『四邊包繩』，如果回『不打洞』就是自己人」、「台北人笑著笑著就哭了」。

還有一堆網友玩起打油詩：「四邊包繩不打洞，十里山路不換肩」、「龍生龍，鳳生鳳，四邊包繩不打洞」、「一龍二鳳三萬安，四邊包繩不打洞」、「四邊包繩不打洞，2028酸宗痛」。

雙北世壯運開幕在即，近日卻頻傳出包。有網友12日創建粉專「靠北世大運」，短短三日就有破100則投稿。除了宣傳出包外，也有不少網友反映賽制及其他大小問題，網友希望市政府相關部門能上緊發條，盡快搶救。

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