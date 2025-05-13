教育部社會教育貢獻獎走過半世紀 今年度6/15前申請

教育部社教貢獻獎走過半世紀，周清玉曾獲終身奉獻獎。（取自官網）

2025/05/13 13:32

〔記者林曉雲／台北報導〕「把燈提高一點，可以照亮更多人。」教育部社會教育貢獻獎自第一屆迄今已過半世紀，長年推動性平和本土語文的周清玉、海洋文學作家廖鴻基等人為終身奉獻獎得主，教育部說明，今（114）年度開始徵件，設有團體獎、個人獎及終身奉獻獎等3種獎項，有意申請推薦者可於6月15日前（以郵戳為憑）提出申請。

教育部終身教育司科長陳秋慧說明，教育部為表揚對於推展社會教育卓有貢獻的團體或個人，自民國64年開始舉辦「社教公益獎」，民國105年更名為「社教貢獻獎」，民國106年起定名為「社會教育貢獻獎」，希望藉由此殊榮，肯定長年耕耘社會教育的無名英雄，也能激勵更多個人及團體積極投入社會教育，提供民眾更好、更豐富、更多元的社會教育學習資源。

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依據「教育部社會教育貢獻獎實施要點」，設有團體獎、個人獎及終身奉獻獎等3種獎項，今年4月21日修正發布，修正重點是明確化推薦程序、微調申請推薦送件期限及調整曾獲獎後再送件參選之限制。

陳秋慧表示，歷年得主包括不同年齡及不同族群，結合企業、自然環境、社區資源等，公私協力於體制教育之外，填補縫隙、擴展學習，並引導新的價值與行動，在台灣每個角落投注心力推展社會教育，懷抱土地上每位兒童、婦女、長者等，無私無我的精神與努力，如同耶誕樹上的星星般熠熠生輝，映照出終身教育堅持永續發展的信念與方向，最終成為社會溫暖祥和的支持。

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