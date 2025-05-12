為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮黑熊滋擾遭擊斃 玉山園區推駐點、講座防人熊衝突

    玉山東部園區近年台灣黑熊通報增加，今年甚至還發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件。（民眾李孟蓉提供）

    玉山東部園區近年台灣黑熊通報增加，今年甚至還發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件。（民眾李孟蓉提供）

    2025/05/12 17:47

    〔記者劉濱銓／南投報導〕花蓮縣卓溪鄉4月有台灣黑熊因滋擾攻擊部落犬隻，遭夜間巡守的森林護管員開槍擊斃；玉山國家公園管理處為防止人熊衝突，除透過教育訓練，加強救傷量能外，也在園區駐點，以及辦理講座宣導黑熊保育，並提醒民眾入山可攜帶熊鈴、哨子等，藉由聲響可避免黑熊靠近，以維自身安全。

    玉管處表示，近年玉山東部園區黑熊通報件數增加，並以瓦拉米步道目擊通報最為頻繁，除代表當地是台灣黑熊核心棲地外，也顯示與山友發生偶遇，或人熊衝突可能日益提高。

    為此，去年起就在東部園區展開黑熊救傷教育訓練，同時因應南部園區黑熊族群有上升趨勢，今年也移師至南部舉辦訓練，以及黑熊保育講座，並在園區遊客聚集的塔塔加大鐵杉周邊，以及梅山遊客中心、瓦拉米步道口進行黑熊駐點解說，盼提升民眾黑熊保育知識，防止人熊衝突發生。

    玉管處也說，為維護山友與園區黑熊安全，入山可攜帶熊鈴、哨子等，發出聲響可防止黑熊接近，下山時則要將製造的垃圾與廚餘帶走，避免吸引野生動物接近，或養成在登山步道取食的習慣，如遇黑熊則要冷靜並儘速離開，若發現黑熊或遺留痕跡，則可通報管理處，以利後續制定因應作為。

    花蓮卓溪鄉今年發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件，玉管處為此除加強救傷訓練，也透過園區駐點與講座宣導避免人熊衝突。（玉管處提供）

    花蓮卓溪鄉今年發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件，玉管處為此除加強救傷訓練，也透過園區駐點與講座宣導避免人熊衝突。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播