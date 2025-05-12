花蓮黑熊滋擾遭擊斃 玉山園區推駐點、講座防人熊衝突

玉山東部園區近年台灣黑熊通報增加，今年甚至還發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件。（民眾李孟蓉提供）

2025/05/12 17:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕花蓮縣卓溪鄉4月有台灣黑熊因滋擾攻擊部落犬隻，遭夜間巡守的森林護管員開槍擊斃；玉山國家公園管理處為防止人熊衝突，除透過教育訓練，加強救傷量能外，也在園區駐點，以及辦理講座宣導黑熊保育，並提醒民眾入山可攜帶熊鈴、哨子等，藉由聲響可避免黑熊靠近，以維自身安全。

玉管處表示，近年玉山東部園區黑熊通報件數增加，並以瓦拉米步道目擊通報最為頻繁，除代表當地是台灣黑熊核心棲地外，也顯示與山友發生偶遇，或人熊衝突可能日益提高。

請繼續往下閱讀...

為此，去年起就在東部園區展開黑熊救傷教育訓練，同時因應南部園區黑熊族群有上升趨勢，今年也移師至南部舉辦訓練，以及黑熊保育講座，並在園區遊客聚集的塔塔加大鐵杉周邊，以及梅山遊客中心、瓦拉米步道口進行黑熊駐點解說，盼提升民眾黑熊保育知識，防止人熊衝突發生。

玉管處也說，為維護山友與園區黑熊安全，入山可攜帶熊鈴、哨子等，發出聲響可防止黑熊接近，下山時則要將製造的垃圾與廚餘帶走，避免吸引野生動物接近，或養成在登山步道取食的習慣，如遇黑熊則要冷靜並儘速離開，若發現黑熊或遺留痕跡，則可通報管理處，以利後續制定因應作為。

花蓮卓溪鄉今年發生黑熊侵擾部落導致被擊斃事件，玉管處為此除加強救傷訓練，也透過園區駐點與講座宣導避免人熊衝突。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法