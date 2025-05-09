台南二區高中職自主學習展 大灣高中生自製「迷你互動販賣機」奪第1

大灣高中李易宸與蔡睿丞（右、左）運用Arduino製作迷你互動式自動販賣機。（記者劉婉君攝）

2025/05/09 18:49

〔記者劉婉君／台南報導〕台南二區高中職自主學習成果聯合發表會，今（9）日在國立新化高工舉行，20組進入決選的學生，逐一登台展現自己的作品，有遊戲型自動販賣機、也有學生表演自學的現代舞，從編舞到化妝、服裝，都是學生一手包辦。

台南二區13所高中職每年聯合舉辦自主學習成果發表會，今年由新化高工主辦，共有南科實中、南大附中等9校58件作品投稿，經初審選出20組於今天發表，希望為學生搭建一個展現自主學習成果、促進跨校經驗交流的平台。

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入選作品涵蓋一般科目與外語群、農業與水產海事群、電機工程群、土木建築與化工群、商業與管理群、家政與藝術群、設計群等六大群類。

大灣高中二年級李易宸與蔡睿丞，受到國外創作者Ryan Bates的影片啟發，花費約半年時間，運用Arduino製作迷你互動式自動販賣機，使用者可以花費30元直接購買物品，或是花費10元先通過小遊戲關卡才能抓取物品，2人分工合作，寫程式、製作機器線路、完成品試驗等，獲得評審老師肯定，獲選為第1名。

聖功女中2年級鄭詩婷，小時候曾加入舞蹈隊，未來希望投入化學研究領域，此次展現1年來自學的現代舞，妝扮及舞蹈動作都是她自己包辦，一圓兒時夢想，也獲得第4名的佳績。

新化高工建築科2年級邱柏豪，發表用三角形桁架結構組成橋梁，使橋梁更穩固、抗壓能力更好，輕量化後，也可減少成本；同班的蘇彥慈未來想當室內設計師，會中展示以模擬紅磚及水泥牆壁等打造而成的咖啡廳模型。

新化高工校長陳志清說，活動結合高教資源，學生作品獲得大學教授的專業指導與肯定，有助於提升學生的學習動機與研究能力。

其他評審結果，第2名為聖功女中「串珠串出專業行銷」、第3名聖功女中 「動畫與平面繪畫學習：角色手書製作」，南大附中「昆蟲展翅標本製作及提升觀賞價值」同樣獲得第4名。

新化高工建築科邱柏豪（右）發表用三角形桁架結構組成橋梁，蘇彥慈（左）展示模擬紅磚及水泥牆壁等打造而成的咖啡廳模型。（記者劉婉君攝）

台南二區高中職自主學習聯合發表會在新化高工舉行，共20件作品發表。（記者劉婉君攝）

聖功女中鄭詩婷展現自學的現代舞。（記者劉婉君攝）

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