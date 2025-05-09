台灣與法國科研再深化 聚焦海洋與太空領域

法國高等教育暨研究部前部長Sylvie Retailleau（左）6日前來台灣訪問，國科會主委吳誠文（右）接待，並探討台法雙邊科研合作的深入討論。（圖取自吳誠文臉書）

2025/05/09 11:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與法國在科研領域持續深交，國科會主委吳誠文今（9日）指出，法國高等教育暨研究部前部長Sylvie Retailleau日前來訪，深入探討雙邊科研合作、推動現況與未來發展，除了半導體、AI及量子科技之外，近年更聚焦海洋及太空領域，預計今年針對海洋及太空共同舉辦雙邊研討會。

吳誠文在臉書貼文表示，法國是台灣在歐洲科研合作交流最緊密的夥伴之一，國科會目前與法國MESR簽有雙邊科學與技術合作協議，且與7個法國科研機構也有單獨的合作協議，包括年輕學人培訓及研習、人員互訪及合辦研討會、雙邊共同資助研究計畫、新創育成合作，及舉辦台法科技獎等。

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5月6日Sylvie Retailleau來台訪問國科會，吳誠文表示，和她就深入討論台法科研合作議題，從目前的推動現況到未來的發展，有許多深入的討論。

吳誠文指出，台法雙方合作領域廣泛，除了持續在半導體、人工智慧（AI）及量子科技等領域外，近年來也在海洋及太空領域開啓了密切的合作。

海洋領域方面，法國是地球與海洋研究大國，台灣則具有豐富的地質環境與生物多樣性，雙方在地質災害、生態永續、海洋生物、海洋再生能源 等議題都有極大的合作空間。

在太空領域，我國國家太空中心與法國國家太空研究中心（CNES）已在2023年簽署合作備忘錄，CNES研發的太空天氣偵測酬載，也獲選為我國福衛9號衛星的國際科學酬載共乘合作夥伴；雙方目前也正規劃今年針對海洋與太空領域共同舉辦雙邊研討會。

法國高等教育暨研究部前部長Sylvie Retailleau（右7）日前率團來台灣訪問，國科會主委吳誠文（右6）也領團接待，雙邊深入探討科研合作、推動現況與未來發展。（圖取自吳誠文臉書）

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