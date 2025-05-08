母親節輕旅行 到漁光島放空、安平一日遊全攻略

母親節除了吃大餐，南市觀旅局推薦1日輕旅行，到漁光島放空，安平嚐美食小吃，享受愜意假期。（圖由南市觀旅局提供）

2025/05/08 11:40

〔記者王涵平／台南報導〕母親節除了吃大餐，南市觀旅局推薦1日輕旅行，到漁光島放空，安平嚐美食小吃，享受愜意假期。

南市觀旅局表示，漁光島生活節本週活動持續在漁光島防風林舉辦，有別於第1週熱鬧的演唱會表演，這禮拜是屬於小品、輕鬆的類型，幾條串聯周邊的景點《安平深度之旅》安平樹屋、安平古堡、安平老街、安平運河遊船、安平定情碼頭德陽艦園區、漁光島。

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《四草-安平一日遊》四草大眾廟綠色隧道（遊船）、安平航港城、夕遊出張所、港濱歷史公園（大魚的祝福）、億載金城、漁光島。

《南區-安平一日順遊》四鯤鯓龍山寺（遊船）、新百祿燕窩觀光工廠、鹽埕出張所、黑橋牌香腸博物館、漁光島（虱目魚主題館）、漁光島月牙灣。

文化局貼心規劃假日（5/10、5/11）免費交通接駁車，行駛路線為原住民文化會館站億載金城、漁光島站，去程時間為12時至18時，回程則為12時30分至19時，每15分鐘一班。

南市觀旅局長林國華局長表示，魚頭君U型記憶枕在虎頭埤風景區上市，歡迎大家上午前往虎頭埤走走，下午到安平老街吃美食，傍晚前往漁光島放空與欣賞絕美夕陽。

母親節除了吃大餐，南市觀旅局推薦1日輕旅行，到漁光島放空，安平嘗美食小吃，享受愜意假期。（圖由南市觀旅局提供）

母親節除了吃大餐，南市觀旅局推薦1日輕旅行，到漁光島放空，安平嘗美食小吃，享受愜意假期。（圖由南市觀旅局提供）

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