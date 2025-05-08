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    大冠鷲被猛「巴」頭 誤入別人地盤被打得一頭霧水

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    2025/05/08 08:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕從三月迄今都是黑翅鳶交配期，台東知本一帶直到最近還是能看到黑翅鳶在樹上的激情演出，有鳥友卻發現，疑似「不識相」的大冠鷲就棲息在知本近海的電桿上，也闖入黑翅鳶領域，使黑翅鳶緊張，看來壞了好事，這才惹得黑翅鳶迎頭痛擊、猛「巴」大冠鷲腦袋。

    鳥友表示，防守方是多在平原生活的黑翅鳶，入侵的是多在淺山的大冠鷲，這次大冠鷲竟然會棲息在靠海的平原其實並不多見，雖都是猛禽，但雙方體型差異相當大，黑翅鳶趁其不備，高速滑翔至大冠、瞄準頭部襲去。

    只是大冠鷲本來警覺性就十分高，黑翅鳶多次襲來都被發現。鳥友說，就像是「準備從別人後腦袋巴下去時被抓包一樣」，大冠鷲仍棲於原處不動，只是每當黑翅鳶襲來時才略做反抗、將其嚇退，當黑翅鳶進擊三四合回，自覺沒趣即飛走，沒多久，「阿冠」（大冠鷲）也不見。

    鳥友再推敲，認為大冠鷲原來「牠只是一名過客」，看牠被攻擊得一頭霧水的模樣，肯定不知道自己到底為何激怒黑翅鳶，其實黑翅鳶應該也可能為了保護鳥巢或領域才會冒險越級挑戰，「只會求退敵，不求戰勝」，「畢竟比起丟臉，動物更在乎丟了自己或後代性命及食物」。

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    遇襲的大冠鷲，呈現出一頭霧水的模樣。（鳥友提供）

    該處附近最近常出現黑翅鳶交配，卻又突然出現不速之客。（鳥友提供）

    該處附近最近常出現黑翅鳶交配，卻又突然出現不速之客。（鳥友提供）

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