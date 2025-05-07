一再跌破眼鏡！白沙屯媽祖行蹤不定 彰化人都在問：再來怎麼走？

白沙屯媽祖今晚駐駕溪湖糖廠，明天清晨6點起駕。 （翻攝白沙屯拱天宮官網）

2025/05/07 21:52

〔記者湯世名／彰化報導〕真的是高深莫測！白沙屯媽祖昨天到南投縣跌破大家眼鏡後，行進路線就一直飄忽不定，今天上午從名間鄉出發後直驅彰化縣田中鎮，彰化人都在猜「媽祖接下來會怎麼走」，希望能獲得媽祖造訪賜福庇蔭，也有信眾想要提早準備香案迎接；今晚駐駕溪湖糖廠後，不少人還在猜明天（8日）可能會到秀水鄉、大村鄉，或轉花壇鄉到彰化市。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」昨天到南投縣名間鄉受天宮駐駕，包括南投市與彰化縣芬園鄉，都引頸期盼媽祖能造訪；今天清晨起駕後即直衝彰化縣田中鎮達德商工，讓芬園鄉親期待落空。

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媽祖馬不停蹄趕路，不僅香燈腳對於媽祖行進路線摸不著頭緒，鄰近鄉鎮地方都在預測媽祖接下來行進的方向，成為當地最熱門的消息。

「粉紅超跑」傍晚到北斗奠安宮停駕半小時，讓民眾參拜，整個北斗鎮水洩不通；晚間沿彰水路抵達溪湖鎮糖廠駐駕，明天清晨起駕，成為溪湖鎮地方大事，鄉親紛紛走訪相告，讓鄰近的鄉鎮鄉親也燃起希望，紛紛在網路上猜測「媽祖接下來會怎麼走？」有人認為，媽祖可能沿彰水路來到秀水鄉或花壇鄉，也可能從員鹿路繞道員林市；也有人猜測會到員林市後再來到大村鄉，再沿著省道台一線走花壇鄉到彰化市區，如此北上到台中市才會「順路」。

另有信眾說，大村鄉埤腳五通宮今天才驚傳神像遭人惡意破壞，數十尊神像被砍砸，希望明天媽祖能來五通宮駐駕，對五通宮來說絕對是最大的鼓勵與撫慰。

白沙屯媽祖今天下午停駕北斗奠安宮休息。（翻攝白沙屯拱天宮官網）

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