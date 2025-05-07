為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潮台北來了！JJA亞洲音樂節5/12起售票 落日飛車、deca joins等卡司曝

    蔡詩芸出席「潮臺北」記者會，與北流董事長黃韻玲（右）合影。蔡詩芸預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

    蔡詩芸出席「潮臺北」記者會，與北流董事長黃韻玲（右）合影。蔡詩芸預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

    2025/05/07 16:51

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北都會型音樂節「潮台北」將於8月25日到9月7日席捲台北，首波亮點今天（7日）揭曉，台北流行音樂中心共同主辦，策畫「台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX）與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA），卡司眾星雲集，包含「落日飛車 Sunset Rollercoaster」、「deca joins」，海外卡司則有泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、來自馬來西亞的Chill系樂團「babychair」等，8月28日到31日在北流園區登場，音樂節票券5月12日啟售。

    台北市副市長林奕華致詞說，城市文化的創新必須來自人民的參與與產業的共振，「產業趨勢」、「演唱會經濟」與「城市行動」三大領域會擴大舉辦，延續辦理國際論壇，更擴大於小巨蛋辦演唱會串連，今年也邀請更多Live House業者響應城市行動，共同用音樂譜出台北城市聲音故事。

    北流執行長梁序倫介紹，台北音樂博覽會因應流行音樂產業實際需求，透過北流場域攻堅與策展能量，匯聚台灣音樂產業資源、引入國際參與，打造出的亞太音樂商業交流平台，今年升級擴大為期4天舉行，預計結合40家台灣音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌，以及20組以上售票音樂節主辦單位參展，同時邀請近百位國際策展人與節目買家，進行交流與商業媒合。

    延伸自TMEX的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，串聯北流全園區場域，邀集國際潮流卡司陣容，今年組成組成5位跨界策展人團隊——浮現音樂創辦人「老諾」、浪人祭與野人祭總策展人「蕭達謙Echo」、夕陽音樂創辦人「國國」、落夢地ROMAD創辦人「米奇林 MCKY」，以及安大風有限公司創辦人「Hauer」，以亞洲流行音樂為核心，邀請來自亞太10國（日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲、台灣）、超過50組藝人輪番登台。

    北流董事長黃韻玲與5位策展人也揭曉JJA首波卡司陣容，包含台式浪漫最強代表樂團「落日飛車 Sunset Rollercoaster」預告將帶來充滿驚喜的限定合作舞台；龐克搖滾樂團「怕胖團 PAPUN BAND」再度與日本蹦跳Disco樂團「the telephones」共演；還有最詩意又浪漫的樂團「deca joins」，以及由北流Open Lab人才培育計畫發掘的獨立樂團新星「紙鳶 Seizer」與客語新聲代表「江晟榮」等。

    海外卡司方面，則邀請有泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、來自馬來西亞的Chill系樂團「babychair」；此外，台灣派對音樂指標兩大品牌「英語金曲復興運動」、「國語作業簿 My Language Practice Book」也將帶來精彩的DJ秀。華語圈最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」今天也驚喜現身，預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。

    JJA也特別推出預熱企劃「JAM JAM ASIA 聽團指南」，活動將於5月10日登場，邀請5位策展人揭曉第二波卡司陣容，並分享他們的選團邏輯、策展視角與國際音樂視野，同時公開「兩大 DJ 演出企劃」等活動亮點；活動即起可至北流官網或ACCUPASS報名頁面免費報名參加。

    華語圈最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

    華語圈最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

    JAM JAM ASIA 亞洲音樂節策展人米奇林MCKY（左起）、國國、老諾、蕭達謙Echo、Hauer、北流董事長黃韻玲。（台北市文化局提供）

    JAM JAM ASIA 亞洲音樂節策展人米奇林MCKY（左起）、國國、老諾、蕭達謙Echo、Hauer、北流董事長黃韻玲。（台北市文化局提供）

    2025潮台北活動8月到9月7日登場，今天舉行TMEX及JJA亞洲音樂節啟售倒數記者會。（台北市文化局提供）

    2025潮台北活動8月到9月7日登場，今天舉行TMEX及JJA亞洲音樂節啟售倒數記者會。（台北市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播