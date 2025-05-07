潮台北來了！JJA亞洲音樂節5/12起售票 落日飛車、deca joins等卡司曝

蔡詩芸出席「潮臺北」記者會，與北流董事長黃韻玲（右）合影。蔡詩芸預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

2025/05/07 16:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北都會型音樂節「潮台北」將於8月25日到9月7日席捲台北，首波亮點今天（7日）揭曉，台北流行音樂中心共同主辦，策畫「台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX）與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA），卡司眾星雲集，包含「落日飛車 Sunset Rollercoaster」、「deca joins」，海外卡司則有泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、來自馬來西亞的Chill系樂團「babychair」等，8月28日到31日在北流園區登場，音樂節票券5月12日啟售。

台北市副市長林奕華致詞說，城市文化的創新必須來自人民的參與與產業的共振，「產業趨勢」、「演唱會經濟」與「城市行動」三大領域會擴大舉辦，延續辦理國際論壇，更擴大於小巨蛋辦演唱會串連，今年也邀請更多Live House業者響應城市行動，共同用音樂譜出台北城市聲音故事。

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北流執行長梁序倫介紹，台北音樂博覽會因應流行音樂產業實際需求，透過北流場域攻堅與策展能量，匯聚台灣音樂產業資源、引入國際參與，打造出的亞太音樂商業交流平台，今年升級擴大為期4天舉行，預計結合40家台灣音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌，以及20組以上售票音樂節主辦單位參展，同時邀請近百位國際策展人與節目買家，進行交流與商業媒合。

延伸自TMEX的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，串聯北流全園區場域，邀集國際潮流卡司陣容，今年組成組成5位跨界策展人團隊——浮現音樂創辦人「老諾」、浪人祭與野人祭總策展人「蕭達謙Echo」、夕陽音樂創辦人「國國」、落夢地ROMAD創辦人「米奇林 MCKY」，以及安大風有限公司創辦人「Hauer」，以亞洲流行音樂為核心，邀請來自亞太10國（日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲、台灣）、超過50組藝人輪番登台。

北流董事長黃韻玲與5位策展人也揭曉JJA首波卡司陣容，包含台式浪漫最強代表樂團「落日飛車 Sunset Rollercoaster」預告將帶來充滿驚喜的限定合作舞台；龐克搖滾樂團「怕胖團 PAPUN BAND」再度與日本蹦跳Disco樂團「the telephones」共演；還有最詩意又浪漫的樂團「deca joins」，以及由北流Open Lab人才培育計畫發掘的獨立樂團新星「紙鳶 Seizer」與客語新聲代表「江晟榮」等。

海外卡司方面，則邀請有泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、來自馬來西亞的Chill系樂團「babychair」；此外，台灣派對音樂指標兩大品牌「英語金曲復興運動」、「國語作業簿 My Language Practice Book」也將帶來精彩的DJ秀。華語圈最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」今天也驚喜現身，預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。

JJA也特別推出預熱企劃「JAM JAM ASIA 聽團指南」，活動將於5月10日登場，邀請5位策展人揭曉第二波卡司陣容，並分享他們的選團邏輯、策展視角與國際音樂視野，同時公開「兩大 DJ 演出企劃」等活動亮點；活動即起可至北流官網或ACCUPASS報名頁面免費報名參加。

華語圈最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」帶來跨國嘻哈饒舌的精彩共演。（記者潘少棠攝）

JAM JAM ASIA 亞洲音樂節策展人米奇林MCKY（左起）、國國、老諾、蕭達謙Echo、Hauer、北流董事長黃韻玲。（台北市文化局提供）

2025潮台北活動8月到9月7日登場，今天舉行TMEX及JJA亞洲音樂節啟售倒數記者會。（台北市文化局提供）

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