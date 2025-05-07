卓揆答詢嘉市爭取輕軌議題 黃敏惠解讀 :中央願全額負擔

嘉市長黃敏惠（右四）由副市長林瑞彥、嘉市議長陳姿妏及多位議員陪同召開記者會，說明嘉市願負擔嘉義輕軌藍線用地費。（記者丁偉杰攝）

2025/05/07 15:26

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕針對嘉義市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」應由中央主政興建及全額負擔，行政院長卓榮泰昨（6日）日在立法院答詢時表示，徵結在工程款374億，如果中央可以負擔的話，工程款本身372億，地方嘉義縣市只負責用地費約1.6億，中央可以負擔372億，但連這樣都談不攏，要中央全額負擔。對此，嘉市府解讀中央同意負擔工程款372億元，市長黃敏惠今天（7日）召開記者會表示，市府將配合與中央攜手合作，也請中央說到做到，儘快實現。

黃敏惠由副市長林瑞彥、嘉市議長陳姿妏及多位議員陪同召開記者會，開場即播放國民黨立委林倩綺質詢卓揆此議題的畫面，但僅呈現片段，長度約46秒，最後畫面暫留，反覆播放卓揆說「中央可以負擔372億」，現場頓時響起掌聲與歡呼聲。

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黃敏惠表示，卓揆意思指過去連這樣都談不攏，但她要告訴大家「沒有這回事」，因為過去大家說的不同。

黃敏惠強調，嘉義輕軌迄今延宕20餘年，嘉市樂見中央支持攸關雲嘉嘉南地區未來長遠發展的重要公共建設，對於中央可以負擔372億，市府明確表達「我願意」，嘉市願全額負擔用地費約0.66億，至於嘉縣府應負擔0.94億用地費，若嘉縣不願負擔，嘉市願概括承受。

陳姿妏說，看到此影片振奮人心，只要對的事，議會將全力配合支持。

針對嘉義輕軌藍線，嘉市府主張，高鐵聯外為中央職責，應由中央全額負擔並統籌辦理，不過交通部鐵道局認為，捷運建設原則屬地方權責，對嘉義推動輕軌持樂見與支持態度，建議參考其他縣市模式持續推動，後續也將提供相關協助。

嘉市已將嘉義輕軌藍線可行性評估送中央審查，中央回文要求嘉縣、市政府負擔自籌款，嘉市自籌68億元，嘉義縣負擔180億元

嘉市府交通處長許啟明說，可行性研究已針對財務計畫已提到經費分攤，中央政府編列預算不含用地取得成本之工程經費約372億，關於這點，並無談不攏問題。

許啟明表示，嘉市爭取輕軌藍線應由中央主政興建及全額負擔，主要根據行政院於2005年3月24日核以高鐵嘉義站聯外BRT執行方案，作為高鐵嘉義站聯外運輸服務，同函指示交通部「本路廊原有規劃輕軌捷運之議，考量政府財政狀況及運量需求，請貴部參考本路廊運量之成長情形，再適時提出輕軌計畫」。

嘉市爭取輕軌藍線應由中央主政興建及全額負擔。（記者丁偉杰攝）

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