白沙屯媽祖進香回鑾信眾簇擁 竹南警將交管

白沙屯媽祖進香回鑾信眾簇擁，竹南警方將交管。圖為今年媽祖婆鑾轎出發時追隨媽祖婆鑾轎人潮。（資料照）

2025/05/07 13:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國家重要民俗、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮徒步進香目前正在回程路上，由於今年報名隨香信眾逼近33萬，加上不少民眾雖未報名仍熱心參與，面對龐大人潮，竹南警方也提前宣布「粉紅超跑」回宮時交通管制措施，呼籲民眾注意。

竹南警方表示，管制時間為11日0時至24時止（視人、車潮狀況提前或延後）。管制範圍包括台61線後龍匝道至新埔匝道、台6線（台61線後龍匝道至國3後龍交流道）、台1線111公里至123.4公里、苗41線山邊媽祖宮前道路（清海宮至過港橋）及山邊媽祖宮周邊範圍（北起清海宮、南至過港橋、西至防汛道路、東至媽靈宮前停車場），並視狀況作必要之彈性管制。

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另外，竹南警方規劃山邊媽祖北側停車場巷口至過港橋北端為行人徒步區（北往南行）；警方屆時將視車潮周邊交通狀況，台61線南下赤土崎交流道109.7公里處土地公廟旁產業道路禁止側車道車流匯出（強制引導往南向行駛〔離開匝道〕）。

至於單向管制車輛措施：警方將引導北上車輛經由防汛道路左轉接苗41線（再接苗33線），北上離開；車輛均禁止進入白沙屯拱天宮周邊，將引導南下車輛左轉進入山邊平交道產業道路，右轉過港平交道經由防汛道路，再左轉接苗41線，北上離開。

至於防汛道路北端（原海巡署南港安檢所後方）自行車專用道禁止車輛進入；白沙屯地區人車過多時，管制人車進入過港橋，並引導車輛往防汛道路，在山邊平交道處，從苗41線往北疏導。

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