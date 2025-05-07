猜錯了！白沙屯媽祖名間鄉受天宮起駕 沒走大家猜的2路線

白沙屯媽祖鑾轎直接從名間赤水走150縣道到彰化線田中鎮。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視）

2025/05/07 09:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕白沙屯媽祖進香首次駐駕在名間鄉松柏嶺受天宮，清晨6點媽祖婆起駕前，南投縣長許淑華與立委游顥、馬文君等人上香獻花、鑽轎底。昨天很多人預測「粉紅超跑」走139線到彰化或進南投市走台14，不過媽祖婆選走150縣道，往南彰化田中前進。

白沙屯媽祖進香回鑾，第一次走進南投縣，從名間鄉新民村進縣境，新民村是南投縣府優先考慮的焚化爐設置地點，昨天有反對新民村設焚化爐的民眾，認為選址錯誤影響茶產業、附近醫院，舉牌在路邊等候媽祖鑾轎，希望媽祖看到。

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白沙屯媽祖昨日下午一路從新民村上松柏嶺，讓數十萬香燈腳體驗最硬的路程，但也驚呼「松柏嶺真美」，而南投市、草屯鎮的信眾在鑾轎起駕前，即在期待「粉紅超跑」能到南投市或行經草屯鎮，早上在直播影像下方不斷留言祈求。

南投縣長許淑華一早率領縣府團隊，與立委游顥等人上香、獻花，鑾轎起駕後，則被安排與受天宮主委陳登岳、立委馬文君、游顥等人，在鑽轎底隊伍最前方跪等，後來順利鑽到轎底。等候時有身穿「副主委」POLO衫的人跪在最旁邊，被要求移動，許淑華也協助請該男到後面。

昨天地方猜測「粉紅超跑」北返路線，ㄧ是走139線經南投、芬園往彰化市，另一是繞進南投市走台14線北返，不過媽祖婆再度展現個性，沒讓大家猜對，從139乙線在赤水左轉150縣道，往田中方向前進。

南投縣長許淑華、立委馬文君在隊伍最前面，立委游顥從後方移動至最前面。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視台）

許淑華縣長協助請跪在最外面的人到後方。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視台）

眾人虔誠跪著鑽轎底。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視台）

「粉紅超跑」選擇在赤水左轉150縣道到田中。（圖擷自白沙屯GPS）

反對新民村設焚化爐的民眾，6日在新民村舉牌等候媽祖婆鑾轎。（民眾提供）

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