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    白沙屯媽祖轉向彰化田中鎮 南投市期待落空

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，7日上午沿139乙線前行，在行經赤水三叉路口時從150線左轉進入彰化田中。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，7日上午沿139乙線前行，在行經赤水三叉路口時從150線左轉進入彰化田中。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    2025/05/07 08:48

    〔記者張協昇／南投報導〕白沙屯媽祖進香200年來史上首度踏進南投縣，6日晚間在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕，今（7）日清晨6點起駕，沿著縣道139乙線往北前進，原本不少人期待能到隔壁的南投市，卻在行經赤水三叉路口時左轉縣道150線進入彰化縣田中鎮境。

    部分南投市民有點失望，也有民眾認為，這次白沙屯媽祖能來到南投縣境已創紀錄，讓南投人留下美好記憶，必能庇佑南投縣風調雨順、國泰民安，相信慈悲的媽祖，明年還會再來南投，促進地方繁榮發展。

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎昨晚駐駕松柏嶺受天宮，廟方罕見未關廟門，供信眾膜拜，今天清晨6點鑾轎起駕出發，由於南投下起一陣雨，大批「香燈腳」跟隨著鑾轎冒雨沿著139乙線前行，沿途不少民眾爭相鑽轎底祈福，許多公司設香案敬拜，並掛起「媽祖歡迎您！媽祖愛您」的布條。

    白沙屯媽祖鑾轎行經赤水三叉路口時曾停頓一下，彰化縣田中鎮地方官員也來跪地膜拜，約7時45分許，鑾轎從150線左轉進入彰化縣田中鎮，並未右轉沿著139乙線往南投市方向，讓南投市民有點小失望。

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎駐駕松柏嶺受天宮，廟方未關廟門供民眾膜拜。（陳姓民眾提供）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎駐駕松柏嶺受天宮，廟方未關廟門供民眾膜拜。（陳姓民眾提供）

    白沙屯媽祖進香200年來首度踏入南投縣境，6日晚間駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，7日清晨起駕，在成千上萬信眾簇擁下繼續回鑾行程。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    白沙屯媽祖進香200年來首度踏入南投縣境，6日晚間駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，7日清晨起駕，在成千上萬信眾簇擁下繼續回鑾行程。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，7日沿著南投名間鄉境內的139乙線前行，民眾爭相鑽轎底祈福。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，7日沿著南投名間鄉境內的139乙線前行，民眾爭相鑽轎底祈福。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

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