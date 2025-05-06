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    不放棄！白沙屯媽祖沒到竹山 首度進南投還有機會

    白沙屯媽祖回鑾從雲林斗六市出發，雖然北返沒有選走南投竹山鎮，但南投民眾仍期盼「粉紅超跑」能取道南投名間鄉，達成進香首入南投的紀錄。（取自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    白沙屯媽祖回鑾從雲林斗六市出發，雖然北返沒有選走南投竹山鎮，但南投民眾仍期盼「粉紅超跑」能取道南投名間鄉，達成進香首入南投的紀錄。（取自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    2025/05/06 09:55

    〔記者劉濱銓／南投報導〕白沙屯媽祖進香回鑾今早從雲林斗六市出發，上午行經林內鄉，許多南投人都期待「粉紅超跑」可以進入南投縣，成為進香200年來的首次造訪，今南投縣竹山鎮長陳東睦等人今早就到兩縣交界的彰雲大橋等候，祈求媽祖蒞臨，雖然鑾轎最後選擇從彰化縣二水鄉北上，未進入竹山鎮，不過仍有機會取道南投縣名間鄉。

    白沙屯媽祖進香以路線不固定聞名，昨下午（5日）鑾轎進入雲林斗六時，許多南投人就提早沿街設案，期盼「粉紅超跑」能順利進入南投，惟鑾轎昨駐駕斗六一晚，今讓南投人更加期待是否能順利進入南投縣。

    今早媽祖鑾轎啟程後，上午已至林內鄉，竹山鎮長陳東睦早上也到彰雲大橋，持香祈求鑾轎能進入南投縣。

    上午在南投竹山鎮迎接媽祖的民眾表示，鑾轎進入林內鄉後，就非常有機會來到竹山鎮，只是最後北返時選走彰化二水鄉的路線，確定不會到竹山，但他們不會放棄，將轉移陣地至二水，祈求媽祖在北返的樞紐點，能選走名間鄉，達成首度遶境至南投的紀錄。

    白沙屯媽祖網路電視台直播影片：

    白沙屯媽祖進香回鑾，竹山鎮長陳東睦。（前排左三）等人到彰雲大橋集結，祈求媽祖能首度蒞臨南投。（民眾提供）

    白沙屯媽祖進香回鑾，竹山鎮長陳東睦。（前排左三）等人到彰雲大橋集結，祈求媽祖能首度蒞臨南投。（民眾提供）

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