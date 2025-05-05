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    進口澳洲萊豬 業者致歉：送驗屬實將銷毀肉品

    食藥署統計有1批澳洲進口豬腳被檢出萊劑。（取自食藥署網站）

    食藥署統計有1批澳洲進口豬腳被檢出萊劑。（取自食藥署網站）

    2025/05/05 13:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期1批澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺（萊劑）0.001ppm（百萬分之一濃度），為我國進口豬肉首度檢出萊劑，但符合規定數值。對此，進口該批肉品的品田國際農畜股份有限公司發表聲明表達歉意，並表示會先自行再多方送驗，若屬實會將肉品銷毀，並與國外廠商討論賠償。

    品田國際農畜股份有限公司表示，該公司一向秉持嚴格遵守《食品衛生安全管理法》的原則，並以謹慎、正規的方式進行經營。自開始從事肉品進口業務以來，從未輸入任何不合格、或含有萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣。

    品田國際農畜股份有限公司指出，此次進口之澳洲肉品廠商，廠商名單來源也是經由主管機關官網合格廠商之一，然而，雖然此次檢驗報告顯示檢出值極低，僅為0.001以下，仍屬於法定標準的合格範圍內，但因檢出萊克多巴胺殘留，已對社會大眾造成疑慮與不安，深感自責與造憾。

    品田國際農畜股份有限公司說明，會先自行再多方送驗，經由多方檢驗報告確實實據，再與國外廠商討論賠償與銷毀等後續事宜。

    品田國際農畜股份有限公司提到，在採購此批肉品時，已明確要求供應廠應提供零檢出萊克多巴胺的產品，因此，在尚未釐清與國外廠商的責任歸屬之前，該公司不會對該批貨品進行任何販售、分裝或銷毀等處置行為。

    品田國際農畜股份有限公司強調，將持續與國外供應廠密切溝通，並在釐清責任後，盡速向主管機關報告處理進度與後續措施，敬請社會大眾放心。

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