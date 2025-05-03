新竹市光華國中新生暴增一口氣增8班 蘭嶼也來就讀

新竹市今天是小一與國一新生報到日，光華國中一口氣增8個班級，還有遠從蘭嶼來就讀，新生入學情況很震撼。（記者洪美秀攝）

2025/05/03 17:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市小一及國一新生非總量管制學校實體報到，國一新生受去年龍年效應爆滿，光華國中更一口氣增加8個班級，從16班增到24班，校長林茂成說，去年及今年新生都暴增，還有遠從蘭嶼來就讀的學生。

教育處說，4月初5所國中總量管制學校的新生實體報到，光武國中收18班、建功高中國中部12班、培英國中26班、三民國中26班、竹光國中13班，受限學校總量管制無法就近入學的學生中，光是光武國中就有550多人，多數學生已轉銜到鄰近新科國中及建華國中或育賢國中就讀。光華國中國一新生暴增，市府會提供相關資源給學校，包括教室設備如電腦及班班大屏及平板和新增師資，做學校後盾。

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光華國中校長林茂成說，今年國一新生又暴增，一口氣增加8個班級，對學校來說是個挑戰，包括教室空間及師資和活動空間，學校已做最好的因應安排，歡迎所有新生到光華就讀，更透露有家長帶著孩子遠從蘭嶼來就讀，就是希望給孩子較好的教育條件與環境。

林茂成提到，現今的孩子其實是充滿資訊焦慮的年代，學校有責任透過教育提供孩子多元的學習及思辨能力，並鼓勵家長與孩子一同成長，由於孩子在學校的時間多，加上課後補習情況不少，他鼓勵家長每週週間抽1天陪孩子吃晚餐，聽孩子在學校的學習，也歡迎家長參與學校活動，了解孩子的學習現況，陪伴與支持孩子。

新竹市光華國中舉辦新生家長說明會，說明學校的教育理念和課程內容。（記者洪美秀攝）

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