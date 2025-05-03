為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹市光華國中新生暴增一口氣增8班 蘭嶼也來就讀

    新竹市今天是小一與國一新生報到日，光華國中一口氣增8個班級，還有遠從蘭嶼來就讀，新生入學情況很震撼。（記者洪美秀攝）

    新竹市今天是小一與國一新生報到日，光華國中一口氣增8個班級，還有遠從蘭嶼來就讀，新生入學情況很震撼。（記者洪美秀攝）

    2025/05/03 17:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市小一及國一新生非總量管制學校實體報到，國一新生受去年龍年效應爆滿，光華國中更一口氣增加8個班級，從16班增到24班，校長林茂成說，去年及今年新生都暴增，還有遠從蘭嶼來就讀的學生。

    教育處說，4月初5所國中總量管制學校的新生實體報到，光武國中收18班、建功高中國中部12班、培英國中26班、三民國中26班、竹光國中13班，受限學校總量管制無法就近入學的學生中，光是光武國中就有550多人，多數學生已轉銜到鄰近新科國中及建華國中或育賢國中就讀。光華國中國一新生暴增，市府會提供相關資源給學校，包括教室設備如電腦及班班大屏及平板和新增師資，做學校後盾。

    光華國中校長林茂成說，今年國一新生又暴增，一口氣增加8個班級，對學校來說是個挑戰，包括教室空間及師資和活動空間，學校已做最好的因應安排，歡迎所有新生到光華就讀，更透露有家長帶著孩子遠從蘭嶼來就讀，就是希望給孩子較好的教育條件與環境。

    林茂成提到，現今的孩子其實是充滿資訊焦慮的年代，學校有責任透過教育提供孩子多元的學習及思辨能力，並鼓勵家長與孩子一同成長，由於孩子在學校的時間多，加上課後補習情況不少，他鼓勵家長每週週間抽1天陪孩子吃晚餐，聽孩子在學校的學習，也歡迎家長參與學校活動，了解孩子的學習現況，陪伴與支持孩子。

    新竹市光華國中舉辦新生家長說明會，說明學校的教育理念和課程內容。（記者洪美秀攝）

    新竹市光華國中舉辦新生家長說明會，說明學校的教育理念和課程內容。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播