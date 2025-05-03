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    進喔！進喔！白沙屯媽祖抵北港朝天宮 萬人空巷歡聲雷動

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮。（記者李文德攝）

    2025/05/03 12:58

    〔記者李文德／雲林報導〕「進喔！進喔！進喔！」苗栗白沙屯拱天宮媽祖與山邊媽祖今天中午12點22分順利駐駕北港朝天宮，在數以萬計信眾齊喊聲、五顏六色彩帶飛舞，鑾轎經過「三進三退」後入廟瞬間，香燈腳及信徒歡聲雷動，場面震撼。

    白沙屯媽祖鑾轎約上午11點15分左右停駕於北辰派出所，雲林縣長張麗善及北港鎮長蕭美文、朝天宮董事長蔡咏鍀、拱天宮主委洪文華等人都在場接駕、敬拜祈福。

    媽祖鑾駕約11點38分起駕，一路浩浩蕩蕩沿著華勝路、大同路、文化路、義民路、民生路到朝天宮廟前中山路，朝天宮周邊早已擠滿香燈腳、信徒，最後在現場信眾高呼「進喔！進喔！」聲中，鑾轎三進三退衝進朝天宮廟門，現場響起高聲歡呼、熱烈掌聲。

    洪文華表示，今年人潮眾多，相關儀式也略為調整，如今年拜天公儀式將在駐駕後半小時舉行，晚間重頭戲的刈火儀式，由於報名人數眾多，疏文名冊就多達1909張，比去年暴增，預估誦念疏文就要2至3小時，暫定晚間9點30分開始誦念。

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮，數十萬名信眾湧入廟前。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮，數十萬名信眾湧入廟前。（記者李文德攝）

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