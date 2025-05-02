感動一幕！女為病父祈求白沙屯媽祖加持 鑾轎真的回頭

阿北手術失敗不良於行，女兒祈求白沙屯媽祖婆加持，鑾轎真的停下。圖為染上黑髮的洪老先生接受媽祖婆加持畫面。（白沙屯媽祖婆網站提供）

2025/05/02 12:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯拱天宮媽祖婆往雲林北港朝天宮進香，急行軍正馳赴雲林縣。不過，今天上午約10點時「粉紅超跑」與信眾發生感動一幕，一名住在台中市的洪老先生，因手術失敗一度無法行走，經過復健後靠著輔具，如今可勉強外出，媽祖婆鑾轎今天經過洪家於路邊擺設的發放結緣品位置時，洪老先生女兒心中祈求媽祖婆可以加持父親，結果媽祖婆真的回頭替洪老先生加持，讓洪家人相當感動。

洪老先生女兒說，父親因多年前手術失敗後脊椎受損，經過漫長復健如今可以依靠輔具行走，由於父親是媽祖婆虔誠信徒，發願前往發放水與食物等結緣品，之後見到媽祖婆鑾轎經過，不少人等著鑽轎腳。

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「感謝媽祖婆慈悲。」洪老先生女兒說，當時見媽祖婆鑾轎，一直在心中默念可以加持父親，結果真的見到原本已經往前的鑾轎突然回頭，替其父親加持。

洪老先生女兒也提到，當時父親準備搭乘上午10點多的復康巴士前往醫院，原本擔心錯過媽祖婆加持，但最後虔誠祈願成真，父親也在媽祖婆鑾轎加持後，搭乘復康巴士前往醫院。

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