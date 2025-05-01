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    白沙屯媽今晚起駕 藍營的「她」首次參加引聯想

    台中市長盧秀燕今年將首次至拱天宮參加白沙屯媽祖起駕活動，也讓外界聯想是否有意再更上一層樓。（資料照）

    台中市長盧秀燕今年將首次至拱天宮參加白沙屯媽祖起駕活動，也讓外界聯想是否有意再更上一層樓。（資料照）

    2025/05/01 10:32

    〔記者張軒哲／台中報導〕國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，將於今（1）日深夜出發徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，預計明日將行經台中海線，預料將吸引大甲、清水、龍井等地居民參拜。台中市長盧秀燕將首次至拱天宮參加白沙屯媽祖起駕活動，也讓外界聯想是否有意再更上一層樓。

    白沙屯媽祖今年吸引近33萬名香燈腳報名隨行，今夜藍綠政要齊聚，總統賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將到場參香。加上沿線參拜看熱民眾，將吸引眾多人潮。台中警方指出，由於路線非固定，警方將全程實施彈性交通管制措施，呼籲用路人及信眾配合警方指揮。

    台中警方指出，鑾轎預計於5月2日上午抵達大甲、清水，沿途由大甲、清水、烏日警分局派員指揮交通，由於鑾轎行經路線不固定，依往年經驗，預估此次活動將湧入大量人潮，台中警方為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施，另警方亦加強取締交通違規，請用路人務必遵守交通。

    白沙屯媽祖5月1日深夜起駕至北港進香。圖為去年遶境照片。（資料照）

    白沙屯媽祖5月1日深夜起駕至北港進香。圖為去年遶境照片。（資料照）

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