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    新竹縣芎林幸福巴士4路線 今天通車上路

    芎林幸福巴士4路線今天通車上路。（竹縣府提供）

    芎林幸福巴士4路線今天通車上路。（竹縣府提供）

    2025/04/30 14:50

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉的幸福巴士籌備近1年後，今天終於通車上路，共有【芎林-高鐵線】等4條路線，除銜接轉型原新竹客運的【5636】關西到芎林（芎林端）路線，也提供往返高鐵新竹站，打通了要到竹北竹東上下學的芎林學子、或通勤族，對於民生日常採買也可「行」。

    芎林鄉長黃正彪說，該鄉的幸福巴士可多元支付，使用現金、悠遊卡、一卡通、icash、TPASS、新竹縣核發的敬老卡、愛心卡扣點搭乘都行，且票價一律15元，優待票則是8元！今天開通上路後，前1500名乘客可獲得限量的芎林市場50元購物金，每人每天限領1張。

    縣府交通旅遊處表示，這是縣府攜手新竹區監理所持續協助各鄉鎮發展幸福巴士政策後，繼尖石、五峰、關西、新埔以及寶山陸續通車後，再下芎林一城。

    芎林幸福巴士計畫在去年8月14日就獲交通部公路局核定補助，總預算金額約為522萬元。

    今天通車的路線有【芎林-高鐵線】、【芎林-竹東線】、【芎林-西坑線】以及【全鄉預約線】，除能銜接轉型原新竹客運【5636】的關西－芎林（芎林端）載客路線，也讓芎林鄉親往返竹北或竹東更便利。

    交旅處表示，自新竹客運提前在去年10月31日退出跨縣市公路客運的經營後，竹竹苗3縣市受衝擊的50條客運路線，影響到新竹縣的就有37條，目前有9條已由捷乘客運銜接，15條另由亦捷科際營運，剩下的13條則都已轉型為幸福巴士，相關路線都有客運業者銜接或代駛。

    縣府秘書長李安妤、芎林鄉長黃正彪、新竹區監理所長吳季娟、前縣長邱鏡淳、議員陳星宏、立委林思銘助理、立委徐欣瑩助理、芎林鄉民代表會等貴賓今（30日）一同剪綵正式通車。縣府、交通部公路局和新竹區監理所合作推展幸福巴士，除現行尖石鄉（6條）、五峰鄉（5條）、關西鎮（8條）、新埔鎮（4條）及寶山鄉（6條）執行幸福巴士，與114年4月30日通車之芎林鄉（4條）幸福巴士外，114年預計再開通湖口鄉（4條）幸福巴士，將可銜接轉型剩餘之【5622】公路客運路線；峨眉鄉（2條）、北埔鄉（2條）幸福巴士亦刻正規劃籌備中。

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