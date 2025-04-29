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    白沙屯媽祖出發倒數 這3天經過彰化縣

    「粉紅超跑」一路行程非常緊湊，信徒們想與媽祖同行，要有「急行軍」快步走的心理準備。（圖縣府提供）

    「粉紅超跑」一路行程非常緊湊，信徒們想與媽祖同行，要有「急行軍」快步走的心理準備。（圖縣府提供）

    2025/04/29 18:27

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2025白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香活動，將於5月1日深夜11點25分登轎起駕，展開10天9夜的信仰之旅。根據行程推估，被冠上「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，會在5月2日、7日及8日這3天現身彰化縣，預料將掀起一波追轎熱潮，一路行程非常緊湊，信徒們想與媽祖同行，要有「急行軍」快步走的心理準備，十足考驗耐力與意志力。

    白沙屯媽祖每年進香雲林北港行程，路線不固定，由媽祖神轎決定行進方向，路徑橫跨苗栗、台中、彰化、雲林共4個縣市，來回距離約400公里。這份神秘感年年吸引好幾萬個信徒「香燈腳」緊隨鑾轎腳步，一同走完這趟信仰之路，今年報名人數超過20多萬人，創新高。

    今年進香行程上，由於旨意5月3日上午11點前必須抵達雲林北港朝天宮，因此推估去程經過彰化縣時，會選擇路程較短的海線，預計5月2日中午過後，經過彰化縣伸港鄉福安宮，傍晚抵達王功福海宮，預計深夜越過濁水溪進入雲林縣，朝北港挺進。返程時間相對充裕，媽祖鑾轎可能於5月7日抵達南彰化、8日進入北彰化地區，回程路線則推測改走山線，增加沿途駐留時間與停駕機會。

    今年去程挑戰體能極限，從苗栗通霄出發到雲林北港，直線距離約131至140公里，但考量途中轉向、停留，實際行走距離恐達150至200公里，必須在36小時內抵達，平均時速5公里，被信徒形容為史詩級般的急行軍。

    由於白沙屯媽祖行進全憑旨意，實際路線、進出時機仍可能隨時變動。彰化縣警察局已依過往經驗啟動沙盤推演，預先規劃交通疏導與安全維護工作，確保信徒追轎順暢平安。信徒若想一睹「粉紅超跑」，建議緊盯拱天宮官方粉絲專頁或下載拱天宮推出的白沙屯媽祖App，或由義工團隊製作的白沙屯GPS即時定位App，掌握即時動態，才不會錯過與媽祖擦身而過的神聖時刻。

    白沙屯媽祖進香路線不固定，由媽祖神轎決定行進方向，路徑橫跨苗栗、台中、彰化、雲林共4個縣市，來回距離約400公里，沿路都是上萬信徒一路跟著「粉紅超跑」快走。（圖縣府提供）

    白沙屯媽祖進香路線不固定，由媽祖神轎決定行進方向，路徑橫跨苗栗、台中、彰化、雲林共4個縣市，來回距離約400公里，沿路都是上萬信徒一路跟著「粉紅超跑」快走。（圖縣府提供）

    被冠上「粉紅超跑」的白沙屯祖鑾轎，今年預計將在5月2日、7日及8日這3天現身彰化縣，預料將掀起一波追轎熱潮。（圖縣府提供）

    被冠上「粉紅超跑」的白沙屯祖鑾轎，今年預計將在5月2日、7日及8日這3天現身彰化縣，預料將掀起一波追轎熱潮。（圖縣府提供）

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