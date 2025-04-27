北斗張府天師公壇環保金爐 竟是這名高爾夫球星捐贈

謝敏男（中，穿紅衣者）贈一座環保香爐給北斗張府天師公壇。（記者顏宏駿攝）

2025/04/27 14:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年85歲的謝敏男是台灣高爾夫球壇的傳奇球星，他其實是「張府天師」的忠實信徒，曾任淡水「福德廟府」的主委的他，去年他得知北斗鎮「張府天師公壇」缺1座環保金爐，便慨然捐贈。今天廟方舉行捐贈儀式，謝敏男親自出席，受到信徒熱烈歡迎。

謝敏男說，他自家就供奉張府天師，自己也曾擔任淡水「福德廟府」的主委，在主委任內與北斗張府天師公壇開始交流，此後他只要到南部打球或比賽都會專程到天師公壇參拜。

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他說，去年他要去南投松柏嶺打球，又順道來北斗張府天師公壇參拜，廟方透霑有意更換環保金爐，需要向信徒募款，今年他再度到廟裡參拜，得知募款沒有進展，他決定攬下金爐150萬元的費用，「這是對天師公的承諾」，也是天師公賜給他的機會。

謝敏男說，他出身淡水的窮困家庭，只因家裡剛好位於沙崙高爾夫球場旁，他從撿球到成為桿弟，此生跟高爾夫球結下不解之緣，他感恩無數貴人的幫助，讓他從一個窮小子可以為國家爭光，更能在高球壇與世界好手一較長短，他也要感謝張府天師公一路的保佑他。

謝敏男職業生涯獲獎無數，21歲就奪得世界業餘的艾森豪盃冠軍，隨後轉入職業，1972年獲得職業世界盃冠軍，是世上唯一與傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus），同時擁有世界盃職業與業餘冠軍之人。1964年獲中華民國十大傑出青年，2006年謝老師獲頒台灣體壇最高榮譽體育精英終身成就獎。

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