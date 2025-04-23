為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學校午餐大賽全國冠軍菜單曝光 台南公誠國小端出菱角、梅子出奇制勝

    公誠國小營養師沈宜靜（右）、廚師陳金蓮（左）合作拿下第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

    公誠國小營養師沈宜靜（右）、廚師陳金蓮（左）合作拿下第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

    2025/04/23 21:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025第8屆台灣學校午餐大賽，南市新營公誠國小運用台南在地菱角、梅子、牛蒡等食材，製作出美味佳餚，讓小朋友不討厭蔬食，出奇制勝獲得全國總冠軍。

    公誠國小營養師沈宜靜與廚師陳金蓮廚合作菜單，菱角堅果海苔酥香鬆拌飯、梅香Q雞、柴魚蒸蛋、雙菇有機青江菜、牛蒡養身湯及芭樂，選用多種在地食材，包括官田菱角、楠西梅子、將軍胡蘿蔔、當季當令的有機青江菜、佳里的牛蒡、玉井的芭樂等，透過料理發揮創意、展現惜食精神。

    沈宜靜表示，今年參賽的「家常」菜色，就是學校平常供應的餐點，以台語的惜食來做為設計的中心理念，例如「梅子Q雞」中的梅子醬，是農家子弟為了不浪費食物而將多餘出來的梅子變成加工品，酸甜滋味搭配色彩繽紛的蔬菜，化身美味佳餚，獲獎不僅是一份肯定，更是繼續前進動力。

    「廚媽」陳金蓮從事學童午餐20餘年，她說，是以煮給自己孩子吃的心情，用心製作每一道餐食，對學童的期待就是「吃多一點，用功讀書」！

    公誠國小校長蕭敏華表示，公誠國小為中央廚房，學校不大但供應對象從2歲幼兒到成人，包含各階段年齡層，營養師透過巧思將各類食材融入午餐菜色中，校廚們也以滿滿熱情，為學生烹調好吃的菜餚，讓全校師生享有既健康又美味的營養午餐。

    台灣學校午餐大賽由大享食育協會主辦，今年以「午餐食惜生」為主題，以符應SDGs（聯合國永續發展目標）强調避免食材浪費、做好糧食安全、改善營養並推動永續農業目標，參賽隊伍需同時符合營養基準且實踐惜食精神。

    教育局表示，南市團隊繼2023年將軍國中勇奪國際評審獎等四大獎，創賽史紀錄後，接著2024年由佳里國中榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎，今年公誠國小再晉級，勇奪全國冠軍。

    第8屆台灣學校午餐大賽，台南市公誠國小獲得全國冠軍，菜單有菱角堅果海苔酥香鬆拌飯等美味。（南市教育局提供）

    第8屆台灣學校午餐大賽，台南市公誠國小獲得全國冠軍，菜單有菱角堅果海苔酥香鬆拌飯等美味。（南市教育局提供）

    台南公誠國小團隊獲得第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

    台南公誠國小團隊獲得第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播