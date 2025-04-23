學校午餐大賽全國冠軍菜單曝光 台南公誠國小端出菱角、梅子出奇制勝

公誠國小營養師沈宜靜（右）、廚師陳金蓮（左）合作拿下第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

2025/04/23 21:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025第8屆台灣學校午餐大賽，南市新營公誠國小運用台南在地菱角、梅子、牛蒡等食材，製作出美味佳餚，讓小朋友不討厭蔬食，出奇制勝獲得全國總冠軍。

公誠國小營養師沈宜靜與廚師陳金蓮廚合作菜單，菱角堅果海苔酥香鬆拌飯、梅香Q雞、柴魚蒸蛋、雙菇有機青江菜、牛蒡養身湯及芭樂，選用多種在地食材，包括官田菱角、楠西梅子、將軍胡蘿蔔、當季當令的有機青江菜、佳里的牛蒡、玉井的芭樂等，透過料理發揮創意、展現惜食精神。

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沈宜靜表示，今年參賽的「家常」菜色，就是學校平常供應的餐點，以台語的惜食來做為設計的中心理念，例如「梅子Q雞」中的梅子醬，是農家子弟為了不浪費食物而將多餘出來的梅子變成加工品，酸甜滋味搭配色彩繽紛的蔬菜，化身美味佳餚，獲獎不僅是一份肯定，更是繼續前進動力。

「廚媽」陳金蓮從事學童午餐20餘年，她說，是以煮給自己孩子吃的心情，用心製作每一道餐食，對學童的期待就是「吃多一點，用功讀書」！

公誠國小校長蕭敏華表示，公誠國小為中央廚房，學校不大但供應對象從2歲幼兒到成人，包含各階段年齡層，營養師透過巧思將各類食材融入午餐菜色中，校廚們也以滿滿熱情，為學生烹調好吃的菜餚，讓全校師生享有既健康又美味的營養午餐。

台灣學校午餐大賽由大享食育協會主辦，今年以「午餐食惜生」為主題，以符應SDGs（聯合國永續發展目標）强調避免食材浪費、做好糧食安全、改善營養並推動永續農業目標，參賽隊伍需同時符合營養基準且實踐惜食精神。

教育局表示，南市團隊繼2023年將軍國中勇奪國際評審獎等四大獎，創賽史紀錄後，接著2024年由佳里國中榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎，今年公誠國小再晉級，勇奪全國冠軍。

第8屆台灣學校午餐大賽，台南市公誠國小獲得全國冠軍，菜單有菱角堅果海苔酥香鬆拌飯等美味。（南市教育局提供）

台南公誠國小團隊獲得第8屆台灣學校午餐大賽全國冠軍。（南市教育局提供）

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