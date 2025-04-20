宜蘭綠博推出唯一新北優惠週 新北市民只要100元

宜蘭綠色博覽會推出新北市優惠週活動，新北市民憑證入園，比照宜蘭縣民票價只要100元。（記者江志雄攝）

2025/04/20 15:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭綠色博覽會針對共同策展縣市規劃的新北市優惠週活動，明天（21日）起到27日為期7天，優惠期間，新北市民持身分證件入園，比照宜蘭縣民票價只要100元。

綠博是宜蘭縣春季旗艦活動，本屆活動3月29日在蘇澳武荖坑風景區開幕，園區設計17個展區、21座零電低碳遊戲設施，透過展覽、表演等形式呈現台灣原生與特有生物保育故事，活動期44天，將在5月11日母親節當天閉幕，主辦單位回饋新北市策展夥伴，推出今年唯一的外縣市民優惠週活動。

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新北市政府持續與宜蘭縣政府共同策展，在綠博的台灣好物館設置新北永續館，行銷萬里及金山區產出的「萬金杜鵑」，當地杜鵑花苗種植面積30公頃，年產量600萬株，供應國內80％需求，是台灣最大產地。

主辦單位表示，綠博全票平日150元、假日250元，宜蘭縣民票100元，新北市優惠週期間，新北市民憑證享有100元票價，如果4名成年人假日入園，便可省下600元。

本屆綠博展區各具特色，台灣好物館結合農業部農村好物、新北永續、宜蘭嚴選，讓遊客安心吃、開心逛，一站買遍台灣農村好物。蘭陽動植物王國則有迷你豬、中非侏儒山羊、來自英國的南丘娃娃羊、梵天雞、羊駝、駱馬。

零電低碳遊戲設施方面，有360度自行車、旋轉飛椅、青蛙翹翹板等等，提供大小朋友體驗旋轉擺盪與滑翔的歡樂時光，詳情請見綠博官網。

新北市政府與宜蘭縣政府共同策展，在綠博的台灣好物館設置新北永續館。（圖由綠博提供）

綠博的台灣好物館結合農業部農村好物、新北永續、宜蘭嚴選，讓遊客一站買遍台灣農村好物。（圖由綠博提供）

綠博園區設計許多適合大小朋友體驗的互動設施。（圖由綠博提供）

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