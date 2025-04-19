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    苗栗縣「明德銀髮健身俱樂部」揭牌啟用 長輩動起來健康有元氣

    苗栗縣頭屋鄉「明德銀髮健身俱樂部」今天由副縣長邱俐俐（左6）、頭屋鄉長徐鑫榮（左4）等人主持揭牌啟用儀式。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣頭屋鄉「明德銀髮健身俱樂部」今天由副縣長邱俐俐（左6）、頭屋鄉長徐鑫榮（左4）等人主持揭牌啟用儀式。（苗栗縣政府提供）

    2025/04/19 18:06

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉「明德銀髮健身俱樂部」今（19）日揭牌啟用，讓偏鄉長者就近運用運動資源，提供高齡者完善的健身設施，期能延緩失能、促進健康，減輕家庭照護負擔。

    今天的揭牌儀式由苗栗縣副縣長邱俐俐及縣議員曾美露、孫素娥、縣府衛生局副局長莊素玲、頭屋鄉長徐鑫榮、頭屋鄉民代表會主席涂金臺及與位代表、明德村長謝文達等人共同揭牌。

    莊素玲說，頭屋鄉明德社區特別設置「銀髮健身俱樂部」，每週一到週六開放，採會員制，凡設籍頭屋鄉年滿65歲以上鄉民可免費加入，另65歲以下一般民眾可付費成為會員使用設施。

    其中，每週三與週六上午9到11點有教練課程，聘請專業教練指導運動，此外，還提供明德國小體育課程與場地，共創社區共學模式。提供銀髮族運動空間、增進長者社交互動。報名或諮詢請洽：（037）250187。

    衛生局指出，為強化高齡友善環境，去已建置6處「銀髮健身俱樂部」，今年將爭取增設4處新據點，分別為公館鄉公所、苑裡鎮公所、頭屋鄉明德社區發展協會及竹南鎮佳興社區發展協會，都已順利獲中央核定，每處補助100萬元，共計補助總經費達400萬元，計畫為期3年，即日起到2027年12月31日止，於社區內提供長者整合性、多元化的運動健康促進服務。

    苗栗縣頭屋鄉明德銀髮健身俱樂部，提供頭屋鄉老人健身場所。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣頭屋鄉明德銀髮健身俱樂部，提供頭屋鄉老人健身場所。（苗栗縣政府提供）

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