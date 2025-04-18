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    睽違10年！玉山園區5月招募85名志工

    玉管處將在5月廣招志工85人。圖為保育志工清理圓峰山屋環境垃圾。（玉管處提供）

    玉管處將在5月廣招志工85人。圖為保育志工清理圓峰山屋環境垃圾。（玉管處提供）

    2025/04/18 18:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處過去都會招募志工，進行園區解說與保育工作，目前志工264人，但隨著每年志工退役10多人，且近10年來也未再招募，玉管處為因應「大退潮」，將在5月進行大招募，包括解說志工50名、保育志工35名，入選後將進行培訓，盼在資深志工帶領下傳承經驗，讓新血輪成為志工生力軍。

    玉管處表示，玉山園區範圍廣闊，光靠管理處人力無法涵蓋所有解說與保育工作，因此在40年前玉管處成立後，就在隔年展開志工招募。

    園區除有解說志工負責生態環教諮詢、生態調查，以及登山遊憩安全解說外，針對山區步道、山屋，以及生態廁所維護與排遺清理等，也有保育志工負責與巡查，目前解說、保育志工分別有176人、88人。

    玉管處說，由於近10年來未再招募志工，加上既有志工年齡大宗為50至70歲，考量志工70歲就可退役，每年約有10多人屆退，為因應日後「大退潮」，以及日漸多元的公民科學家、手作步道等解說、保育工作，將在5月廣招85名志工，盼提前引進新血，透過專業講師培訓，以及園區志工傳承經驗，讓新一批志工能逐漸上手，成為玉山園區推廣保育的重要生力軍。

    玉管處將在5月廣招志工85人。圖為解說志工導覽布農文化。（玉管處提供）

    玉管處將在5月廣招志工85人。圖為解說志工導覽布農文化。（玉管處提供）

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