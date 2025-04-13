高雄大武壠歌舞文化節「握土」 結合當代劇場藝術重振原民文化

高雄日光小林社區「大武壠歌舞文化節」今年主題「握土」，以原民傳統信仰結合當代劇場藝術重振文化。（記者陳文嬋攝）

2025/04/13 22:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局為協助農村社區永續發展與文化保存，輔導杉林區日光小林社區推動農村再生計畫，連2日舉辦「大武壠歌舞文化節」，今年主題「握土」將原民傳統信仰結合當代劇場藝術，展現大武壠族歷史轉折與心聲，延續大武壠族語言、音樂與舞蹈傳統文化。

日光小林社區為甲仙小林村人歷經八八風災後移居重建家園，農業局推動農村再生計畫，透過僱工購料方式，改善社區重要公共設施，包括日光產銷館與歷史文化館空間優化與機能提升，提供民眾更佳聚會、展售與導覽環境，提升社區生活品質與觀光競爭力。

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農業局為強化社區產業行銷與形象塑造，協助社區開發特色禮盒，融合農產品與文化元素，打造兼具質感與故事性觀光伴手禮，提升商品附加價值，帶動社區品牌經濟。

年度盛會大武壠歌舞文化節今年邁入第11屆，內容包含環境劇場、日光音樂會及魚笱市集等一系列展演及活動，環境劇場「握土」由族人所組成大鼓陣、大滿舞團完整重現「禁向」及「祈雨」重要儀式，首次於「禁向日」農曆3月15日舉辦，展現失去故土的族人如何在新家鄉傳承與復興文化，象徵族人對土地情感與認同，以及歷經風災後重新擁抱與重建家園。

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅表示，感謝農村水保署及農業局支持社區，改善軟硬體設施，營造宜居生活環境，也讓社區有機會延續傳統歌舞展演、文化活動及傳統工藝保存與傳承，未來將持續結合地方特色，發展農村社區產業，推動永續農業，並結合文化觀光，打造具特色、多元發展的農村社區，讓更多人認識日光小林美好。

農業局長姚志旺指出，推動農村再生不僅是硬體設施改善，更重要是人與土地的連結，文化與產業的活化，日光小林社區展現重建家園後生命力，透過不斷累積與創新，讓農村發展與文化傳承兼容並蓄，成為高雄農村轉型典範，持續推動永續農業與文化觀光多元發展。

高雄日光小林社區「大武壠歌舞文化節」今年主題「握土」，以原民傳統信仰結合當代劇場藝術重振文化。（記者陳文嬋攝）

高雄日光小林社區「大武壠歌舞文化節」今年主題「握土」，以原民傳統信仰結合當代劇場藝術重振文化。（記者陳文嬋攝）

高雄日光小林社區「大武壠歌舞文化節」今年主題「握土」，以原民傳統信仰結合當代劇場藝術重振文化。（記者陳文嬋攝）

高雄日光小林社區「大武壠歌舞文化節」今年主題「握土」，以原民傳統信仰結合當代劇場藝術重振文化。（記者陳文嬋攝）

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