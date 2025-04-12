國定民俗西港刈香武陣「檨仔林鳳安宮宋江陣」 登錄台南市文化資產

台南市西港檨仔林鳳安宮宋江陣，獲登錄為台南市民俗類無形文化資產。（台南市文資處提供）

2025/04/12 23:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港檨仔林鳳安宮宋江陣去年12月獲公告為台南市民俗類無形文化資產。鳳安宮今晚（12日）舉辦主神保生大帝聖誕平安宴，台南市文化局代理局長林韋旭代表市長黃偉哲頒發文化資產登錄證書，表彰廟方傳承宋江陣的貢獻。

台南市文化局指出，西港檨仔林鳳安宮宋江陣是台南、高雄地區「紅腳巾」系統宋江陣的開山祖師，更是「台灣第一香」國定民俗「西港刈香」香境中重要武陣，與安南區溪南寮、西港區烏竹林等庄的金獅陣，長久以來具有師承與兄弟陣關係，歷史淵源深厚。

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台南市文資處處長林喬彬說，西港檨仔林宋江陣歷史可追溯到19世紀中葉，當時烏竹林金獅陣重組時，曾延聘檨仔林師傅前往指導，由此可見西港檨仔林宋江陣地位之崇高。陣頭最初由佳里番仔寮師傅楊紅教授，再由庄內師傅代代相傳，從未中斷，更傳播至麻豆磚仔井、安定新庄仔、佳里子龍廟，乃至高雄內門、田寮古亭等地，形成一個廣泛而穩固的傳承網絡。

西港檨仔林宋江陣不僅完整保留入館、開館、探館、答謝、謝館等傳統儀式，同時延續庄頭對信仰與歷史的尊重，出陣前必到西港香起源的「十三庄時期」主辦廟八份姑媽宮開旗斧，以示不忘本。

這次文化資產授證不僅突顯「西港刈香」豐富的文化層次，也見證紅腳巾系統武陣技藝的歷史軌跡與傳承脈絡。

林韋旭說，鳳安宮獲登錄台南市民俗類無形文化資產，不只是對檨仔林鳳安宮長年努力的肯定，也象徵市府對傳統文化價值的重視與守護文化資產的保存，更是對台南武陣精神與社區文化記憶的一次珍貴見證。

台南市西港檨仔林鳳安宮宋江陣登錄為台南市民俗類無形文化資產，台南市文化局代理局長林韋旭（左3）、文資處處長林喬彬（左1）頒發文化資產登錄證書給主委謝文瑞（右1）、陣頭領隊潘慶煌（右2）、副主委謝其和（左2）。（台南市文資處提供）

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