七爺八爺反霸凌！ 30尊神將台灣文學館前大集合

台南市「神將開道護正義」踩街活動今天下午登場，30尊神將一字排開聲勢浩大，吸引民眾圍觀、佇足搶拍！（記者王姝琇攝）

2025/04/12 15:09

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟今日聯合14間宮廟舉辧「神將開道護正義」踩街活動，總計30尊神將下午在台灣文學館前大集合，神將一字排開聲勢浩大，吸引民眾圍觀、佇足搶拍！

活動由24位小朋友穿著府城隍廟典藏45年的24司司爺古服裝扮領隊，30尊神將緊接在後，莊嚴儀態與威武氣勢吸引眾多路人圍觀，共同宣示反霸凌。

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廟方今天也首度公開發表以實習判官、七爺、八爺為主角的《陰陽審判局》實境解謎遊戲，現場還有正義角色Cosplay走秀與創意市集，一連串活動將傳統信仰的正信善念結合反霸凌主題，以遊戲創意展現宗教文化內涵，吸引廣大民眾熱烈參與，共同響應捍衛社會公平正義。

《陰陽審判局》由台灣府城隍廟與台南社大街密小組團隊、中西區區公所合作設計，現場吸引許多大小朋友持手機化身「實習判官」，四處穿梭廟裡找尋解謎線索。

壓軸的「英雄集結：大二爺反霸凌應援團」Coser走秀活動，除有《陰陽審判局》實境遊戲的女主角「小之」與七爺八爺亮眼登場，還有Coser扮演《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》等作品角色，演繹對抗霸凌、守護正義的精神。

本次活動特別製作「七爺八爺反霸凌小卡」，提供大家面對校園與職場霸凌時的應對指南。勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂也到場支持，表達對友善職場與青年參與公共事務的高度重視。市長黃偉哲親臨現場頒發守護正義、反霸凌感謝狀。

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，七爺、八爺在民間信仰中，是執行陰間正義、懲惡揚善的重要神祇。希望透過神將與年輕世代Coser的創意結合，以信仰傳遞正義，用文化守護人心，讓「反霸凌」不只是口號，而是化為每個人日常生活中的實際行動。

30尊神將下午在台灣文學館前大集合，神將一字排開聲勢浩大，吸引民眾圍觀、搶拍！（記者王姝琇攝）

台灣府城隍廟今日聯合14間宮廟舉辧「神將開道護正義」踩街活動。（記者王姝琇攝）

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