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    高市知名飲料店草莓冰沙「籽好硬」 一看發現竟是攪拌棒碎片

    民眾喝知名飲料店的草莓冰沙，裡頭竟有大小不一的塑膠硬塊。（擷取自爆料公社二社）

    民眾喝知名飲料店的草莓冰沙，裡頭竟有大小不一的塑膠硬塊。（擷取自爆料公社二社）

    2025/04/12 14:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨日到鳳山區某家連鎖飲料店買了6杯每杯90元的草莓冰沙，回家開喝卻喝到硬硬的塊粒，起初以為是草莓籽，吐出來一看，才發現裡頭有多顆塑膠硬塊，找店家詢問，得知是果汁機的攪拌棒被打碎，認為若吃下肚有危險決，高市衛生局今（12）日派員到店稽查，並將對業者開罰。

    民眾在社群平台發文質疑，飲料店將果汁機的攪拌棒打碎，卻裝沒事還賣給客人？當下打電話給店家，對方只說賠6杯新的，不滿表示可自己再買6杯 ，請對方把這些塑膠吃一吃，認為家裡有大有小，若不慎把塑膠喝進去不知道會怎樣？

    高雄市衛生局今早獲報後派員前往現場查察，經查業者有投保產品責任險，業者表示有接獲消費者反應，確實為員工操作不當，攪拌棒被冰沙攪碎刀片打進產品。

    衛生局表示，業者已涉違反食品安全衛生管理法規定，販售含有害人體健康之物質或異物，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

    此外，稽查人員發現現場作業環境冰箱未有溫度紀錄表、冰勺未設置專區放置、未張貼洗手掛圖、未有從業人員體檢報告等多項缺失，依食品安全衛生管理法第8條限期改善，倘複查結果未改善將依同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。

    民眾喝到塑膠硬塊，起初以為是草莓籽，但口感不對，吐出來一看才發現是塑膠硬塊。（擷取自爆料公社二社）

    民眾喝到塑膠硬塊，起初以為是草莓籽，但口感不對，吐出來一看才發現是塑膠硬塊。（擷取自爆料公社二社）

    衛生局人員今天上午前往飲料店稽查，除要對店家開罰，也有多項缺失待改善。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員今天上午前往飲料店稽查，除要對店家開罰，也有多項缺失待改善。（高雄市衛生局提供）

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