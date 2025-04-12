屏縣仁愛國小百年校慶 「大學長」蘇貞昌為風雨球場揭幕

前行政院長蘇貞昌返回母校，和屏東縣長周春米等人共同為仁愛國小風雨球場揭幕。（記者羅欣貞攝）

2025/04/12 12:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣仁愛國小100週年慶祝大會暨風雨球場落成啟用典禮今天 （12日）上午舉行，前行政院長蘇貞昌以「大學長」身份返回母校參與盛典，和屏東縣長周春米共同為嶄新的風雨球場揭幕啟用，全校師生歡欣鼓舞。

位屏東市的仁愛國小是屏東縣最大的小學，學生人數也最多，但室外運動教學空間有限，蘇貞昌在行政院長任內，核定補助經費推動風雨球場新建工程，並在去年（2024年）5月和時任教育部長潘文忠、屏東縣長周春米共同為風雨球場工程動土，工程展現高效率，今天（12日）落成啟用。

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蘇貞昌表示，72年前他進到仁愛國小讀書，非常感謝母校教給他知識，帶他認識這個世界、塑造人格，讓他一路能為國家、為社會做點事，仁愛國小100週年校慶，他能夠回來而且參加風雨球場落成啟用，要非常感謝周春米縣長非常有能力、有效率，帶領團隊完成又一件大工程，記得他擔任行政院長時，多次到仁愛國小，當時老師辦公室昏暗，後來新校舍完工，他回來看，不但燈光好、每位老師也都有櫃子，當時校長說仁愛是全屏東最大的國小，但沒有好的運動場，下雨天學生在走廊跑，實在很危險，於是他就請當時的教育部長潘文忠大力幫忙。

屏東縣長周春米也強調，感謝前行政院長蘇貞昌及教育部大力支持屏東縣的運動設施建設，推動「建置半戶外球場計畫」、「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」等運動設施整建計畫，2021年起已協助屏縣完成眾多跑道的更新、風雨球場建置及其他運動設施工程，為屏東縣推展「四級五區體育人才培育政策」奠下穩固的基石。如今仁愛國小風雨球場完工，除可提供師生安全的體育教學場域，及提供社區民眾完善的休閒運動空間外，也可作為未來縣立田徑場舉辦重大賽事的暖身場地。

屏東縣政府表示，仁愛國小風雨球場挑高9.3公尺，設有懸掛式籃球架設備，兼具籃、排球場功能，感謝教育部核定總工程費4500萬元、補助2025萬元完成，設計理念以校園喬木為意象，並將周遭5120平方公尺整體規劃，包含停車空間、人行動線、展演舞台、美綠化造景及無障礙設施等，為校園營造舒適友善的運動環境。

仁愛國小創校百年來，已培育無數優秀人才，在各界都有卓著貢獻。今天除風雨球場落成啟用典禮外，也舉辦100週年慶祝大會，安排仁愛百年文史巡禮，邀請校友重溫課堂風景等，同時邀請日本國際知名插畫家大石曉規與全校約1500位師生共同藝術創作，為仁愛百年留下珍貴印記。

前行政院長蘇貞昌返回母校，和屏東縣長周春米等人共同為仁愛國小風雨球場揭幕，受到小朋友們熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

嶄新的風雨球場落成，仁愛國小師生大喊「謝謝大學長」。（記者羅欣貞攝）

仁愛國小風雨球場融入週邊環境。（記者羅欣貞攝）

來自日本的國際知名插畫家大石曉規與仁愛國小全校師生共同藝術創作，在牆面留下大家參與百年校慶的歡樂印記。（記者羅欣貞攝）

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