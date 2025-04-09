南投名間茶飲文化節5/3登場 創意手搖茶飲賽打頭陣

2025台灣國際茶飲文化節活動，9日舉行啟動儀式。（記者張協昇攝）

2025/04/09 14:57

〔記者張協昇／南投報導〕由南投縣名間鄉公所主辦的2025台灣國際茶飲文化節活動，5月3日將於名間親子生態園區登場，今（9日）舉行啟動儀式，同時進行活動重頭戲創意手搖茶飲比賽初賽，評選出9隊參加決賽。名間鄉長陳翰立表示，名間鄉是台灣茶葉重鎮，擁有深厚的茶產業文化，歡迎全國民眾來茶鄉體驗這場年度茶飲盛宴，也盼藉此活動吸引更多年輕人關注及投入茶產業，進一步推動茶產業創新發展。

名間鄉擁有全國最大茶園面積與最高茶葉產量，為推廣百年茶鄉品牌，並帶動茶鄉觀光發展，名間鄉公所攜手在地茶業界舉辦台灣國際茶飲文化節活動，今年邁入第3屆。5月3日活動當天，除有匯聚名間鄉優質農特產品展售的茶香產業市集，以及獎金1萬元的茶香藝術暗棋比賽外，也穿插安排歌手楊淨宇、IG網紅貓貓等表演節目。

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而備受矚目的創意手搖茶飲比賽，今天舉行初賽，共有15個隊伍隊報名參賽，不乏來自各大學餐飲相關科系學生，選手須以名間鄉的四季春茶為基底調製出茶飲，評選標準涵蓋茶飲風味、專業技術與儀態、創意茶飲介紹及與名間在地連結性等4大面向，也邀請包括茶改場人員及連鎖手搖飲店負責人等5位評審，評選出9隊於文化節活動當天晉級決賽，優勝者除頒給獎金鼓勵，創作的飲品也供手搖飲店參考，盼轉化成商品列入販售品項。

名間鄉創意手搖茶飲比賽，選手調製出的茶飲相當誘人。（記者張協昇攝）

南投名間鄉公所主辦的創意手搖茶飲比賽，共有15隊報名參賽。（記者張協昇攝）

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