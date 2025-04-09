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    枇杷成熟了！台中新社區農會推出客製化採果遊程

    枇杷成熟了！新社區農會推出客製化的枇杷採果遊程。（記者歐素美攝）

    枇杷成熟了！新社區農會推出客製化的枇杷採果遊程。（記者歐素美攝）

    2025/04/09 14:35

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區枇杷產量居台中之冠，新社區農會為讓遊客可以體驗食農教育及推廣農遊行程，與農民契作開放枇杷園開放採果，不論是2人成行或團體旅遊，新社區農會旅遊部都可提供客製化行程，除了採枇杷外，並可暢遊新社區薰衣草森林等景點，採枇杷活動約可持續至5月初。

    新社區農會總幹事羅文正表示，枇杷因表皮柔軟、肉質嬌貴，不論採收或裝箱都需手輕防指痕，才不會產生表皮黑痕，因此，果農較少開放民眾採果，新社區農會為推廣食農教育及農村旅遊，希望讓民眾更深入了解枇杷的成長環境及認識枇杷，同時走進枇杷園體會枇杷果農們的辛苦用心，因此推比枇杷採果遊程。

    羅文正表示，新社枇杷種植面積約400公頃，高居台中市第一，農會配合轉型成立旅遊部，就是希望結合鄉村旅遊，將產業跟景點結合推出套裝行程，讓消費者直接到新社採枇杷、剪枇杷，並將枇杷入菜，開發出枇杷炒米粉、枇杷炒飯、枇杷鮮奶糕、枇杷蝦球等枇杷風味餐，歡迎民眾跟農會旅遊部預定套裝行程。

    羅文正說，枇杷因去年11月開花期遭遇暖冬，開花不結果，致今年減量減少4成以上，但今年的枇杷特別甜，如何選擇好的枇杷？就是呈現黃金色、渾圓多汁、好剝皮。新社枇杷平均甜度都有達11度，非常好吃，歡迎大家一起來享用。而受產量減少影響，今年枇杷價格也上漲約2至3成，目前新社山區的頭櫃、二櫃產地價約每台斤300至400元，平地也要150至200元左右。

    農業局副局長蔡勇勝表示，新社是好地方，有很多特殊的農產品，目前正值嬌貴的枇杷產季，一般民眾要到枇杷園採枇杷不容易，新社區農會開放枇杷園區供民眾採果，真的不容易，除了枇杷，新社將休閒農業結合在一起，不管什麼季節都可以來新社旅遊。

    新社區農會旅遊部主任吳錦池表示，農會提供客製化的採枇杷遊程，不論是情侶2人或團體都可提供服務，可單純採果或安排至新社區薰衣草森林等知名景點遊玩。

    新社區農會推出枇杷鮮奶糕等枇杷風味餐。（記者歐素美攝）

    新社區農會推出枇杷鮮奶糕等枇杷風味餐。（記者歐素美攝）

    新社區農會推出枇杷採果遊程，到場民眾品嚐枇杷蜜餞。（記者歐素美攝）

    新社區農會推出枇杷採果遊程，到場民眾品嚐枇杷蜜餞。（記者歐素美攝）

    台中市新社區農會首創枇杷採果遊程，讓民眾體驗採枇杷的樂趣。（記者歐素美攝）

    台中市新社區農會首創枇杷採果遊程，讓民眾體驗採枇杷的樂趣。（記者歐素美攝）

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