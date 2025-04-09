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    高雄觀音湖內埤改造完工 5百隻螢火蟲成新亮點

    高雄觀音湖改造案完工，規劃有螢火蟲復育區，近期可望正式開放。（記者王榮祥攝）

    高雄觀音湖改造案完工，規劃有螢火蟲復育區，近期可望正式開放。（記者王榮祥攝）

    2025/04/09 00:07

    〔記者王榮祥／高雄報導〕長期被視為冷門景點的高雄觀音湖內埤改造計畫完工，近期可望正式開放；整修期間發現有螢火蟲聚集，經調查估算近5百隻，觀光局順勢規劃螢火蟲復育基地，成為觀音湖內埤改造案新「亮」點。

    高市議員江瑞鴻質詢時提到日前會勘觀音湖改造案，對於觀光局用心表示肯定，尤其湖畔聽說有螢火蟲復育區，讓他想到那瑪夏螢火蟲全國知名，期盼觀音湖未來能成為螢火蟲在平地最大基地。

    觀光局長高閔琳指出，去年改造觀音湖期間發現有螢火蟲出沒，遂委託學術單位協助調查，經了解螢火蟲應為台灣窗螢，目前數量近5百隻。

    由於螢火蟲對水質、環境要求極高，觀光局順勢在湖畔較偏僻場域設置螢火蟲復育區，希望讓螢火蟲家族持續壯大；如果順利，未來每年3、4月到那瑪夏看螢火蟲，7到8月的暑假期間就可來觀音湖賞螢。

    觀音湖位於仁武區、舊名「總督埤」，靠近國道10號仁武交流道，分為內埤與外埤，是攔截後勁溪支流獅龍溪溪水形成的半人工湖，早期是仁武重要灌溉水源之一，目前由台糖管理，後轉型兼具滯洪及觀光用途。

    觀音湖周邊環境清幽，吸引不少水鳥棲息，但因缺乏步道，只能單方向來回，造訪民眾不多，長期被視為冷門景點；但隨鄰近觀音山遊客不斷增加，觀音湖潛力顯現，觀光局遂爭取9千多萬元經費改造湖畔設施。

    觀光局說明，改造計畫主要在湖畔西北側規劃約1公里長的湖、林間步道，並結合生態環境，設置水生植物濕地景觀區、螢火蟲復育區及綠蔭停車場。

    水利局同步配合堤頂步道改善約650公尺，串聯觀音湖新（約1公里）、舊步道（約1公里）成圓。

    觀音湖約有5百隻台灣窗螢出沒。（觀光局提供）

    觀音湖約有5百隻台灣窗螢出沒。（觀光局提供）

    觀音湖環境幽靜，訪客不多，意外成為螢火蟲棲地，圖為觀光局規劃的步道。（記者王榮祥攝）

    觀音湖環境幽靜，訪客不多，意外成為螢火蟲棲地，圖為觀光局規劃的步道。（記者王榮祥攝）

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