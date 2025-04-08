情歌王子結合舞蹈系學生 高鐵台中站快閃青春獻舞

情歌王子林隆璇（右）今天在高鐵台中站演唱「你那麼愛她」，悠揚的歌聲迴盪在高鐵車站大廳。（記者陳建志攝）

2025/04/08 16:04

〔記者陳建志／台中報導〕為了讓旅客在匆忙間也能與藝術不期而遇，「台南應用科技大學」舞蹈系的學生和重量級導師情歌王子林隆璇以及李奕青，今天在高鐵台中站進行快閃演出，為旅客帶來精彩的舞蹈，還有「你那麼愛她」、「橄欖樹」等知名歌曲，悠揚的歌聲迴盪在高鐵車站大廳，喚起許多旅客的青春回憶，紛紛報以熱烈掌聲。

台南應用科技大學楊正宏校長表示，學校舞蹈系的學生，已多次在日本及美國的國際競賽中獲得佳績，過去同學們也曾在高鐵台南站及左營站演出，獲得旅客熱烈迴響，也帶給同學將更大的信心與勇氣。

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為了讓學校豐富的藝術資源與舞蹈特色，感動更多喜歡舞蹈的人，並與表演者共享藝術的魅力與樂趣，今天北上到高鐵台中站進行快閃演出，精心準備包括：現代芭蕾、當代舞、嘻哈舞蹈、彩球啦啦舞等多樣化的曲目，充滿力與美的精彩演出，帶給高鐵旅客更多的感動與驚喜。

此外，學校2位重量級的導師也到場獻唱，除了大家耳熟能詳的情歌王子林隆璇外，還有音樂大師李泰祥的兒子李奕青，演唱「你那麼愛她」、「橄欖樹」等知名歌曲，悠揚的樂音吸引許多旅客駐足欣賞並且報以熱烈掌聲。

台灣高鐵公司表示，持續開放車站空間，提供在地藝文團體舉辦「藝起來高鐵」表演活動，希望為車站空間引進更多藝術元素，讓旅客在匆忙的行程間，也能夠與藝術不期而遇，感受到旅程的美好與藝術的魅力。

台南應用科技大學舞蹈系的學生，今天在高鐵台中站進行快閃演出，精彩的舞蹈表演吸引旅客的目光。（記者陳建志攝）

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