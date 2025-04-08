MIT台灣之光！大聯盟魚雷棒正夯 台中廠商每日訂單逾500支

台中市球棒工廠，員工趕工生產魚雷棒。（記者張軒哲攝）

2025/04/08 14:37

〔記者張軒哲／台中報導〕美國職棒大聯盟打者掀起「魚雷棒」熱潮，有美、日品牌商跨海向台灣球棒廠商下訂，位於台中市大雅區的球棒工廠每天訂單逾500支，業者去年加工生產「魚雷棒」，受到國內外球員青睞。前職棒球星劉芙豪多次測試打擊，以親身經驗，讓台灣廠商修正調整。

近期台灣棒壇，包括台鋼雄鷹洋砲魔鷹向台中市廠商訂製「魚雷棒」。隱在台中市大雅鄉間的球棒工廠，長條木材架上CNC車床，將楓木切割打磨出棒型，再噴上繽紛色彩，「魚雷棒」特點是棒頭縮小，將球棒最粗部份留在甜蜜點，造型宛如魚雷。

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華威國際運動執行長陳致維原本從事保險業，因本身熱愛棒球，也結交許多同好，2016年就近在家鄉創業，開設球棒加工廠，但創業初期步上軌道後，又遇到疫情，努力撐過之後，這2年迎來曙光，去年「魚雷棒」投入產線，訂單日漸增加，目前訂單要到7月底才出貨。

陳致維說，自己也愛打棒球，目前提供銷售國家除了美國、日本，韓國跟其國家也在洽談中。目前致力品開發跟研發上，也希望大家多進場看棒球或打棒球，可以學到團體合作精神。至於目前正夯的「魚雷棒」受關注，因為目前棒型有1千多種，沒有最好的球棒，只有最適合自己打擊的，才是最好的球棒。

劉芙豪說，台灣廠商球具製作水準不輸其他國家，「魚雷球棒」不一定都適用於每個打者，自己很樂意將多年打擊經驗分享給廠商，提供廠商研究跟調整，讓本土台灣製產品揚名國際。

華威國際運動執行長陳致維原本從事保險業，因本身熱愛棒球，開設球棒工廠。（記者張軒哲攝）

前職棒球星劉芙豪以魚雷棒測試打擊效果，讓台灣廠商修正調整。（記者張軒哲攝）

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