用路人注意！大甲媽4/11回鑾彰化市 大埔路全線封閉

大甲媽11日回鑾進入彰化市大埔路時，大埔路將全線封閉，禁止停車。（記者湯世名攝）

2025/04/08 11:32

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，回鑾時預計11日通過花壇鄉及彰化市，彰化警分局今天（8日）公布交通疏導與改道措施，其中被列入衝突熱區而備受矚目的彰化市大埔路，將在媽祖鑾轎由花壇鄉彰員路進入大埔路時，實施全線封閉管制並禁止停車，大埔路與中興路口管制，車輛改道行駛中山路。

警方指出，大甲媽回鑾經過轄區時，花壇鄉中山路過溝橋北向至東外環道路口，於中山路南向調撥一個車道供北向車輛通行；鑾轎行進彰員路，彰員路2、3段實施交通管制，北向車輛左轉中正路或忠孝街、溪南街，往花壇鄉中山路改道。

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鑾轎行進彰化市中山路左轉華山路時，中山路與光華街口至中山路與華山路口實施全線道路管制，南向車輛往孔門路、旭光路、南郭路改道，北向車輛往旭光路、曉陽路改道；行經彰化市華山路、民族路則實施道路全線管制，並提前改道。

遶境活動進行至彰化市區時，管制車輛由中正路往北方向及中華路往東方向；中正路與中華路口實施管制時，於中華陸橋西端進行改道，往曉陽地下道或金馬路。行進永樂街及駐駕天后宮，永樂街與民族路口至永樂街與中山路口全線封閉管制，置放改道牌，人、車禁止進入。

鑾轎行經彰化市中山路段，彈性管制南北向車輛，中山路與曉陽路口、中山路與公園路口、東民街與卦山路口、東民街與公園路口、中山路與公園路口、中山路與陳稜路口、中山路與光復路口、中山路與建國南路口、中山路與彰南路口、中山路與金馬路口車輛改道行駛。

遶境活動行進權亞石材公司横越中山路南向車道往大度橋時，中山路與國聖路口至權亞石材公司前路口實施全線道路管制；中山路（權亞石材公司前路口至大肚橋）南向慢車道封閉管制。

大甲媽回鑾時，彰化市大埔路被列入衝突熱區而備受矚目。（資料照）

大甲媽回鑾行進彰化市永樂街及駐駕天后宮，永樂街與民族路口至永樂街與中山路口將封閉管制，置放改道牌，人、車禁止進入。 （資料照）

大甲媽回鑾進入彰化市大埔路時，大埔路與中興路口管制，車輛改道行駛中山路。（記者湯世名攝）

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