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    高雄玉荷包荔枝不敵氣侯變數 產量剩下3到4成

    高雄玉荷包荔枝不敵氣侯變數，產量剩下3到4成。（記者陳文嬋攝）

    高雄玉荷包荔枝不敵氣侯變數，產量剩下3到4成。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/08 09:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝聞名國際，年經濟產值高達16億元，今年開花率雖達8成，仍不敵氣侯變數，低溫過長又下霪雨，整體產量剩下3到4成，農業局已完成災情勘查，報請中央爭取現金救助。

    高雄市荔枝生產面積3028公頃，以玉荷包荔枝為大宗，占7成7達2340公頃，玉荷包主產區有大樹區1650公頃、旗山區351公頃，合計占8成6，全市玉荷包荔枝年經濟產值16億元，其中光大樹玉荷包荔枝年產值達12億元。

    農業局表示，高雄市今年初低溫充足，玉荷包荔枝開花情況良好，高達8成以上，卻因低溫過長，到3月還有冷氣團，加上幾波高低溫差及霪雨，導致玉荷包荔枝落果嚴重，早花受損最為明顯，最嚴重荔枝園剩不到1成，整體結果率剩下3到4成。

    農業局邀集農業部農業改良場、農糧署，完成整體荔枝災情勘查，確認全市荔枝災損，包括玉荷包荔枝與黑葉荔枝等，已報請中央爭取現金救助。

    農業局說，玉荷包荔枝近5年因氣候異常減產，僅2年較為穩定，有3年辦理現金救助，尤其去年高溫致災，產量僅有3成，今年開花率雖達8成，但遇冷、下雨成為最大變數，整體產量仍比去年稍多。

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