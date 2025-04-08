走讀家鄉探索養蚵與賞鳥 東石網寮國小獲閱讀磐石學校

網寮國小學生與國際學生一同體驗剖蚵。（圖由網寮國小提供）

2025/04/08 09:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉網寮國小位於沿海偏鄉，在地養蚵產業興盛，鄰近候鳥棲息地，學校推動「飛閱書海，樂讀蚵學，Ready, Oyster, Fly!」閱讀課程方案，師生走讀探索在地家鄉文史、蚵養殖產業與豐富的鳥類生態，培養學生的雙素養閱讀能力，獲得今年教育部閱讀磐石學校，是東石鄉第1所獲獎的學校。

校長王伯安說，感謝全校教職員透過閱讀社群以及跨校社群不斷精進課程內容，讓教學策略與時俱進，營造閱讀情境讓孩子樂愛閱讀、享受閱讀。

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學校教導主任崔東堯表示，各學習領域部訂課程融入閱讀理解策略，引導學生從自身的生活經驗出發，以蚵鄉寶貝、飛羽遊蹤、走讀網寮及閱想世界4個主題課程，讓學生運用數位工具進行資訊的蒐集、整理、分析與呈現，培養孩子們帶著走的OYSTER閱讀力，透過「觀察（Observe）」、「產出（Yield）」、「建構（Structure）」、「遷移（Transfer）」、「評估（Evaluate）」與「反思（Reflect）」，讓孩子愛讀、能讀到跨讀、E讀。

教務組長林家源說，學校透過MSSR身教式閱讀、國際教育文本閱讀、落實讀報教育及每週網寮小小說書人時間，提升孩子閱讀理解與口說表達能力，鼓勵孩子閱讀後透過師長或家人的協助錄製閱讀心得，並提供閱讀心得獎勵金。

教師陳裕昌也說，為開拓偏鄉學生的國際視野與跨文化理解，學校推動國際學伴共學計畫及新加坡數位筆友交流，透過視訊課程學習、書信交流與數位平台的交流，進行互動，認識多元文化，分享家鄉之美。

教師黃逸璋表示，老師透過差異化教學提供支持，鼓勵踴躍寫作投稿，學力檢測表現逐年提升，學生曾獲全國語文競賽作文特優及嘉義縣語文競賽朗讀特優，投稿上報數量在嘉義縣6班學校中排名第3名。

網寮國小師生觀察鳥類生態。（圖由網寮國小提供）

網寮國小學生推動閱讀獲得教育部閱讀磐石學校。（圖由網寮國小提供）

網寮國小行政教學團隊推動閱讀。（圖由網寮國小提供）

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