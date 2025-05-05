續挺葉門叛軍？伊朗剛秀完新飛彈 嗆聲瞄準美以兩國基地

伊朗國防部長納西爾扎德週日強調，若美國或以色列發動戰爭，德黑蘭將堅定反擊。（美聯社資料照）

2025/05/05 07:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）當地時間週日（4日）表示，若美國或以色列發動戰爭，德黑蘭將予以回擊。

據《路透》報導，納西爾扎德週日在伊朗國家電視台節目中表示，「若美國或猶太復國主義政權（此指以色列）發動戰爭，伊朗將在必要時針對他們的利益、基地和部隊進行攻擊，無論其位於何處」。

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言對伊朗進行報復後，納西爾扎德發表了上述回應。

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）週日發射1枚飛彈，落在以色列主要國際機場「班古里昂機場」（Ben Gurion Airport）附近，未傳出重大傷亡。青年運動稱，此舉是為了支持加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

對此納坦雅胡在社交媒體平台X上表示，「青年運動的攻擊源自伊朗。以色列將對青年運動襲擊我國主要機場的行為予以回擊，並在我們選定的時間和地點，對伊朗恐怖主謀做出回應。」

納西爾扎德週日重申伊朗官方立場，稱青年運動是基於自身動機行事。他還表示，伊朗「對鄰國沒有敵意」，但若遭到攻擊，美國在該地區的基地將被德黑蘭視為攻擊目標。

青年運動此前不斷發射飛彈、無人機攻擊以色列，藉此聲援巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）。今年3月15日開始，美軍對葉門的青年運動據點發動攻勢，美國總統川普（Donald Trump）曾誓言要讓伊朗為該組織發動的任何攻擊負責。

納西爾扎德的聲明是在伊朗週日公開展示新型固體燃料彈道飛彈「卡西姆·巴西爾」（Qassem Bassir）之後所發表。據伊朗官媒介紹，該飛彈射程達1200公里。

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