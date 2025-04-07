提升偏鄉交通 屏東幸福巴士駛入牡丹鄉

牡丹鄉由NGO經營的幸福巴士今天正式啟航，還推出結合觀光的路線，現有三台車服務。（記者陳彥廷攝）

2025/04/07 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府及公路局為提升原、偏鄉交通平權，推動「幸福巴士」多年，最早試辦的「原鄉社區巴士」早在2015年就已進駐，後續更改為「DRTs」及幸福巴士，今天由NGO「屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會」（簡稱全人文教協會）經營的「幸福巴士」再出發。屏東縣長周春米指出，牡丹的鄉親無法像都市民眾有便捷的大眾運輸利用，如今幸福巴士2.0一口氣增加三條路線，是別具意義。

幸福巴士的前身DRTs（需求反應式服務），即是因當時牡丹鄉長者因鄉內東側海岸無大眾運輸所苦，因此集資請車輛載送多人到恆春鎮上就醫，公路局為改善偏鄉行的平權，啟動DRTs服務進駐，並逐步推廣到全台灣，牡丹鄉現有由公部門鄉公所營運的高士四林、牡丹東源、旭海南、旭海北等4路線。

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屏東縣政府早在2020年即輔導全國首例NGO團體成立市區汽車客運業並投入偏鄉運輸服務的「幸福巴士2.0」，包括今天啟航的牡丹鄉，全縣共有5鄉有NGO經營幸福巴士，縣府指出，和公路局及國科會合作「以包容為導向科技計畫：地理弱勢移動平權計畫」，輔導全人文教協會成立市區汽車客運業後投入在地運輸行列，共申請交通部及縣府共補助約590萬元營運費用經營3條路線。

縣長周春米說，縣府致力於推動幸福巴士，縣內11原偏鄉共有47輛車服務的49條路線，全人文教協會營運的幸福巴士共3條路線，現有3台車，將持續完善偏鄉路網，滾動檢討既有服務及盤點缺口，提供牡丹鄉旭海地區至鄉內學校及恆春與車城地區接駁服務，讓旭海地區就醫、就學、觀光都更方便，改善公共運輸不便困境。

屏縣府指出，牡丹灣部落全人文教協會經營的「小學堂-就學社福生活線」、「小學堂-旭海半島生活線」，提供旭海地區至牡丹國小、牡丹國中、車城農會、恆春公有市場及恆春各大醫院運輸服務，票價為每次收費23元，符合身分條件使用屏東縣博愛卡及敬老卡每次扣12點。

另協會自營的「小學堂-旭海路溫泉線」，則是結合當地優美的觀光特色，接駁遊客從車城至旭海溫泉，費率則採包車費用，透過多元運輸加入提升旭海地區交通運輸量能，想預約的服務民眾可透過屏東縣幸福巴士預約平台，詳細資訊可至交通旅遊處官網的便民服務頁面中的幸福巴士專區查詢。

牡丹鄉由NGO經營的幸福巴士今天正式啟航，還推出結合觀光的路線。（記者陳彥廷攝）

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