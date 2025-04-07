紫爆了！紫藤花回歸 元生公園場館完工陸續啟用

大溪頭寮北橫遊客中心對面的「紫色錫葉藤」爆開。（記者李容萍攝）

2025/04/07 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區文化二路元生公園，市府因應當地鄰近台鐵內壢火車站，人口快速發展，於2022年封園啟動建置結合老人文康中心、日照中心、中原及興華市民活動中心的「元生社福館」，成為區域社福據點，新建工程去年4月完工，去年8月取得使用執照，去年底移由市府社會局接管後，館內設施於本月和6月陸續啟用。

中壢區長李日強表示，市府當初考量元生公園在每年4月紫藤花盛開，成為公園特色，新建工程設計時保留紫藤花架並設計斜坡式階梯，也因為該工程讓公園內綠地縮減，藉此保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，社福館啟用後同步開放建築物2樓屋頂平台，將公園場域及散步動線立體化，不因社福館而減少公園活動面積，也提供市民可在階梯上欣賞紫藤花。

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李日強說，元生社福館2樓的中原及興華市民活動中心已於本月1日啟用，民眾可透過「桃園場地租借」系統線上租借場地辦理各項活動及課程；1樓的日間照顧中心部分，已由社會局委託天晟醫院營運，預計於今年6月底前啟用，屆時可服務長者人數最多達42人；老人文康中心則由中壢區公所代為管理，後續將規劃辦理長青學苑相關課程，提供長者休閒與學習資源。

另外，不用去中南部，在大溪區頭寮北橫遊客中心對面的圍牆棚架，「錫葉藤」近日盛開紫色花海，綿延約50公尺，宛若瀑布，十分醒目，這片美麗的紫色花海位於頭寮永興宮旁，是在地「貓打番職人肉匠」業主戴金里6年前所栽種，她表示，歡迎民眾下車遊賞。

中壢元生社福館完工陸續啟用，斜坡式階梯前浪漫紫藤花一串串盛開。（記者李容萍攝）

中壢元生社福館完工陸續啟用，斜坡式階梯前浪漫紫藤花一串串盛開。（記者李容萍攝）

中壢元生社福館完工陸續啟用，斜坡式階梯前浪漫紫藤花一串串盛開。（記者李容萍攝）

大溪頭寮北橫遊客中心對面的「紫色錫葉藤」爆開。（記者李容萍攝）

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