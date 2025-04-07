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    此狗非彼狗？台中飼主當街把黑狗趕下車 誤導調查遭函送法辦

    飼主亂指老黑狗是當天被趕下車的狗。（動保處提供）

    飼主亂指老黑狗是當天被趕下車的狗。（動保處提供）

    2025/04/07 19:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中東區日前發生有飼主在路上將黑狗趕下車，動保處查車牌，至飼主家中訪視，當時家中只有一隻老黑狗，飼主便指該指老黑狗是當天他所趕下車，遭動保處開罰，但有民眾向動保處投訴，老黑狗並非遭飼主趕下車的狗，而是另一隻年輕的黑狗，動保處調查屬實，依疑涉使公務員登載不實情事，將飼主函送地檢署辦理。

    台中市東區日前有一位市民開車在路上將黑狗趕下車揚長而去，留下黑狗在後方不斷追逐，影片在網路上流傳，動保處查到車牌訪視飼主的家，由於家中只有一隻老黑狗，飼主稱因老黑狗不斷在車上吠叫，才將狗趕下車，「要讓牠冷靜一下」，動保處依違反動物保護法第20條第1項，裁處最高罰鍰新台幣1萬5000元。

    但是，有民眾以影片投訴動保處，讓案情案情大逆轉，檢舉的民眾表示，動保處當天在飼主家發現的老黑狗，並非被趕下車的當事年輕黑狗。動保處獲報後重啟調查，發現該飼主不只飼養1隻黑狗，要求飼主到案說明。

    飼主帶著被當事黑狗到動保處說明，飼主表示，因為當天家人記錯，他才會不慎誤導動保人員。不過，動保處表示，訪視當天已多次和飼主家人確認犬隻，但事後卻又改口，經查該飼主飼養有3隻黑狗，認為其他黑狗可能也有遭丟下車的經驗，質疑所謂「記錯犬隻」的說法。

    因此，動保處依照疑涉使公務員登載不實情事，另案函送地檢署辦理。

    當天被飼主趕下車的當事狗。（動保處提供）

    當天被飼主趕下車的當事狗。（動保處提供）

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