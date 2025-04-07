少子化求「生」！雲縣小校祭利多 萬元獎助學金、上下學接送......

飛沙國小開辦各種豐富課程，透過「生生有平板」增加孩子學習資源。（飛沙國小提供）

2025/04/07 17:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣公立小學114學年度一年級新生統一在4月19日報到，根據戶政統計資料新生人數有4419人，其中有8個鄉人數不到百人，偏鄉小校為搶學生，有祭出萬元獎助學金、才藝及課後照顧班免費及上下學接送等利多。縣府教育處表示，因應少子化今年全縣國中小學班級學生數從27人降為25人，另一人成班規定不變。

教育處指出，根據戶政資料114學年度國小新生人數全縣有4419人，逾7成集中在斗六、虎尾、麥寮、西螺、北港、斗南、土庫等7地，有8個鄉不到百人，分別為林內、東勢、四湖、元長、大埤、水林、台西及褒忠。

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四湖鄉飛沙國小校長朱俊達表示，少子化對偏鄉學校衝擊很大，該校是百年老校，12年前全校學生還有300多人，近10年每年驟降，現只剩20多人，原因是沒有孩子，以今年戶政資料四湖全鄉小一新生只有71人，全鄉有11所小學，若市中心四湖國小拉走2分之1，剩下30多人10所分每校只有2、3人，所以小校辦學要有特色外，也要有利多才能吸引學生。

據指出，為搶學生，學校早已啟動招生，有學校跨區招手以提供上下學接送服務，還有學校透過學校臉書公布提供新生或轉學生萬元獎助學金，甚至有喊出午餐減免、課後才藝免費、寒暑假營隊免費、課後照顧到晚上7點等利多。

受少子化衝擊，雲林縣50以下小校越來越多，是否裁併校受到關注，縣府教育處表示，一人成班規定沒變，不過因應少子化，雲林縣國中、小學每班學生數113學年度是27人，114學年度將降為25人。

另縣內實施學生人數總量管制學校國小原本有5所，分別為斗六市的斗六、鎮西、雲林及西螺的文昌，114學年度新增4所，有斗南國小、虎尾的立仁及虎尾國小、土庫的越港國小。

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