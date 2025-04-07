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    台南永康洲仔尾兒童遊戲場呼應石馬傳說 地方盼周圍環境一併整頓

    台南永康洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場，呼應當地石馬傳說，以馬為造型。（記者劉婉君攝）

    台南永康洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場，呼應當地石馬傳說，以馬為造型。（記者劉婉君攝）

    2025/04/07 16:09

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場，呼應當地的石馬傳說及鹽場文史，以馬為造型的特色遊具，還有鹽堆意象的小屋，目前正在辦理驗收中，尚有小缺失待改善，驗收通過後才會開放使用。

    該公園緊鄰鹽水溪堤防道路及永安路，車輛往來頻繁，遊戲場周邊雜草叢生且缺乏停車空間，鹽洲里長毛三宝表示，新設遊戲場結合洲仔尾昔臨台江內海的文史特色，但周圍的環境如果沒有一併整理，周邊3里包括鹽行、鹽洲、鹽興想一起合辦活動，沒辦法停車，未來開放後大小朋友也不敢去，希望市府協助改善，讓里民有更好的休閒環境。

    工務局表示，月初已與地方協調，將請區公所評估有需要改善的地方後，將相關計畫提報給工務局，工務局再籌措經費辦理第2期工程。

    台南永康洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場，呼應當地石馬傳說，以馬為造型。（記者劉婉君攝）

    台南永康洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場，呼應當地石馬傳說，以馬為造型。（記者劉婉君攝）

    鹽洲里長毛三宝希望一併整頓公園旁的環境及停車問題。（記者劉婉君攝）

    鹽洲里長毛三宝希望一併整頓公園旁的環境及停車問題。（記者劉婉君攝）

    鹽洲里長毛三宝希望一併整頓公園旁的環境及停車問題。（記者劉婉君攝）

    鹽洲里長毛三宝希望一併整頓公園旁的環境及停車問題。（記者劉婉君攝）

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